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Aksaray protokolünden bayram ziyaretleri

23 dakika önce

Aksaray'da protokol üyeleri Ramazan Bayramı arifesinde huzurevindeki yaşlıları ve tedavi gören hastaları ziyaret etti.

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Aksaray'da protokol üyeleri Ramazan Bayramı arifesinde huzurevindeki yaşlıları ve tedavi gören hastaları ziyaret etti.

Bayramlaşma programına Vali Ali Mantı, eşi Işıl Mantı, Aksaray Milletvekilleri İlknur İnceöz, Ayhan Erel, Belediye Başkanı Evren Dinçer, İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ, İl Jandarma Komutanı Albay Fuat Anık, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, ATSO Başkanı Cüneyt Göktaş ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Kadir Üç Yıldız Huzurevindeki yaşlıları ziyaret eden Aksaray protokolü yaşlıların ellerini öperek dua istedi. Daha sonra Eğitim ve Araştırma Hastanesine geçen protokol üyeleri burada tedavi gören hastaları ve yakınlarını ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletip çeşitli hediyeler verdi. Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezinde kalan çocuklar da ziyaret edilerek bayramlaşıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünde personelle bayramlaşan protokol üyeleri İl Jandarma Komutanlığını da ziyaret etti. Askerlerin bayramını kutlayan protokol üyeleri görevleri başındaki tüm askerlere huzurlu, sağlıklı ve güvenli bir bayram geçirmeleri temennisinde bulundu. - AKSARAY
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 04:33 Kaynak: İHA
Ramazan Bayramı, Aksaray, Güncel
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