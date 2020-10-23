Aksaray Valisi Aydoğdu'dan Tokyo Paralimpik Oyunları'na kota kazanan sporculara ziyaret - Son Dakika

Aksaray Valisi Aydoğdu'dan Tokyo Paralimpik Oyunları'na kota kazanan sporculara ziyaret

23.10.2020 10:43
Aksaray Valisi Aydoğdu'dan Tokyo Paralimpik Oyunları'na kota kazanan sporculara ziyaret, System.String[]

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 2021'e ertelenen 2020 Tokyo Paralimpik Oyunlarına kota kazanan sporcuları ziyaret etti.

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 2021'e ertelenen 2020 Tokyo Paralimpik Oyunlarına kota kazanan sporcuları ziyaret etti.

Aksaray Spor Salonu'nda gerçekleştirilen antrenmanları izleyen ve sporcularla sohbet eden Vali Aydoğdu, antrenörlerden bilgi aldı.

Aydoğdu, gazetecilere, kent olarak paralimpik spor alanında, Türkiye'de bir ilke imza attıklarını söyledi.

2020 Paralimpik Oyunları'nın pandemi dolayısıyla 2021 yılına ertelendiğini hatırlatan Aydoğdu, şunları kaydetti:

"Bir sporcumuz atıcılık, iki sporcumuz da judoda olimpiyat kotasına girdi. İnşallah Türkiye'mizi orada en iyi şekilde temsil edecekler. Sporcularımızı ziyaretimizde sohbet ve tebrik ettik. Aksaray'da ilk kez 3 sporcu kotaya girdi. Bu durum bizleri çok sevindirdi. İnşallah olimpiyatlarda başarıyla hem ülkemizi hem de Aksaray'ı temsil edecekler. Sporcularımızın bizlere madalya getireceğinden eminiz. Onların başarılı olması için elimizden gelen gayreti göstereceğiz."

"Hedefim olimpiyat şampiyonu olabilmek"

Judo alanında kota elde eden Duygu Çete Erter ise 1998 yılında judoya başladığını ve birçok başarı elde ettiğini anımsattı.

Çin'de 2008 yılında yapılan Paralimpik Olimpiyatları'nda mücadele ettiğini ve Türkiye'nin judoda olimpiyatta yarışan ilk görme engelli sporcusu olduğunu anlatan Erter, "2010 yılında dünya üçüncüsü oldum. Ulusal ve uluslararası çeşitli müsabakalarda birçok madalya kazandım. En büyük hedefim olimpiyat şampiyonu olabilmek. Bu sporu çok severek yapıyorum. Ülkemize madalya getirmek istiyorum." diye konuştu.

Atıcılık branşında kota elde eden Hakan Çevik de 2018'de Kore'de düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda üçüncü olduğunu ve kotayı aldığını ifade etti.

2021'de düzenlenecek şampiyonaya hazırlandıklarını anlatan Çevik, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Poligonda günlük çift antrenman yaparak hazırlıklarımız devam ediyor. Günde 3-4 saat çalışıyoruz. Olimpiyatlarda ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Gönlümüz tabii ki altın madalyada. Çalışmalarımız bu yönde devam ediyor. Milli formayı giymek tarif edilemez bir duygu. 10 yıldır milli takımdayım. Hedefim inşallah altın madalyayı kazanıp milli marşımızı söyletmek olacak."

Program, Vali Aydoğdu'nun sporculara tatlı ikram etmesinin ardından sona erdi.

Cengiz Aydoğdu, Hamza Aydoğdu, Aksaray, Tokyo, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Aksaray Valisi Aydoğdu'dan Tokyo Paralimpik Oyunları'na kota kazanan sporculara ziyaret - Son Dakika

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