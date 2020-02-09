Akşehir'de 14 okula 'deprem güvenliği' yıkımı - Son Dakika

KONYA'nın Akşehir ilçesindeki 14 okul için deprem güvenliği çalışması kapsamında riskli bulunması üzerine yıkım kararı alındı. Bu okullarda eğitim gören öğrenciler, başka okullara taşınacak.

Akşehir Milli Eğitim Müdürlüğü'nce geçen yıl okullarda deprem güvenliği çalışması yapılarak, okul binalarının beton kesit kolonlarından numune alınıp, inceleme gerçekleştirildi. Yapılan inceleme sonucu 14 okulun riskli bulunması nedeniyle yıkılmasına karar verildi. Yıkım kararı alınan okulların velilerine de durumu anlatan mesajlar gönderildi. Birden fazla binada eğitim verilen ve blokların tamamının sakıncalı bulunmadığı okullarda, yıkımı yapılacak bloktaki öğrencilerin, diğer bloklarda eğitime devam etmeleri sağlandı. Binaların tamamının yıkılacağı okullardaki öğrencilerin ise başka okullara taşınmasına karar verildi.

TAŞIMALI EĞİTİM GEREKTİREN OKULLARDA EĞİTİME ARA

Akşehir Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, çocukların risk altında kalmamaları için zaman kaybetmeden harekete geçtiklerini, yıkımların gerçekleştirilip, yeni okul binaları yapılıncaya kadar bazı okullarda ikili eğitim yapılacağını, velilerin ve öğrencilerin yeni sürece alışmalarında gereken desteğin verileceğini belirtti.

Yıkımı planlanan okullarda taşınma işlemleri tamamlanıp, 10 Şubat Pazartesi günü eğitime başlanacak. Atakent , Çakıllar ve Ortaköy mahallelerinde bulunan ve taşımalı eğitim gerektiren okullarda eğitime birkaç gün ara verileceği, taşıma ihalesinin süratle yapılarak, velilerin bilgilendirileceği belirtildi.

Velilerinden Kadir Oluktaş , " Türkiye 'de meydana gelen depremlerden dolayı üzülüyoruz. Gereken buysa önlem alınması iyi bir karar. Felaket yaşandıktan sonra önlem alınmasının hiçbir faydası olmaz" diye konuştu.

Öğrenci velisi Ahmet Tosun ise "Yıkım kararı planlamasında hata olduğunu düşünüyorum. Zamansız oldu. Biz öğrenci velileri olarak bu kararın daha profesyonelce verilmesini beklerdik. Bu taşınma olayı öğrencilerde eğitimlerine odaklanma noktasında mağduriyet yaratacaktır. Ama devletimiz gereğini yapacaktır. Bu mağduriyeti gidermek için gerekli çalışmaları yapacaktır. Deprem felaketi olduğunda can ve mal kayıplarıyla mağduriyet yaşanacağına şimdi bu şekilde önlem alınması daha iyidir, diye düşünüyorum" dedi.

Akşehir'de yıkılması kararı verilen okullar şöyle: