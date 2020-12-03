Akşehir'de görme engelli 3 kişiye akıllı baston hediyesi - Son Dakika

Görmeyenleri Koruma Derneği Akşehir Temsilciliğinin organizasyonu kapsamında, Akşehir Ticaret ve Sanayi Odası Yönetimi, 3 görme engelli vatandaşa akıllı baston hediye etti.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün bir farkındalık günü olduğunu belirten ve herkesin birer engelli adayı olduğunu hatırlatan Oda Yönetim Kurulu üyeleri, "Engellilerin, üreten ve sosyal hayatın bütün alanlarında aktif biçimde yer alabilen bağımsız bireyler olabilmeleri için her alanda gereken duyarlılığın artmasını sağlamamız gerekmektedir. Yaptığımız bu organizasyon ile 3 kardeşimize akıllı baston temin ederek yaşam standartlarının yükseltilmesine katkı sağlamanın sevincini yaşamaktayız." ifadesini kullandı.

Oda Yönetimi adına konuşan Başkan Ahmet Emin Makascı, "Dernek Temsilcisi Hüseyin Çığ ile yaptığımız görüşme sonrasında konuyu araştırdık ve sesli yönlendirme yapabilen yerli üretim beyaz bastonların, görme engelli kardeşlerimize sağlayacağı yararı göz önünde bulundurarak hareket ettik." diye konuştu.

Görmeyenleri Koruma Derneği Akşehir Temsilcisi Hüseyin Çığ ise akıllı bastonun, görme engellilerin hayatını kolaylaştıracak ve bağımsızlıklarını kazanmada yardımcı olacak önemli bir unsur olduğunu vurgulayarak, desteklerinden dolayı Akşehir Ticaret ve Sanayi Odası Yönetimine teşekkür etti.