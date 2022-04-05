Akşehir'de greyder ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Akşehir'de greyder ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

05.04.2022 16:28
Akşehir'de greyder ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

Akşehir'de belediyeye ait greyder ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Akşehir'de belediyeye ait greyder ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Memiş Yurt (64) yönetimindeki 42 UE 984 plakalı otomobil, Seyran Mahallesi Sanayi Caddesi'ndeki kavşakta Ümit Tan (38) yönetimindeki Akşehir Belediyesi'ne ait AK BLD 22 007 plakalı greydere çarptı.

Kazada sürücü Yurt ile araçtaki Nigar Özkan yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine gelen ambulanslarla Akşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazada ağır yaralanan Yurt, yapılan müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildi.

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Akşehir Belediyesi, Ümit Tan, Otomobil, Akşehir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Akşehir'de greyder ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Akşehir'de greyder ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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