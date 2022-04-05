Akşehir'de greyder ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Akşehir'de belediyeye ait greyder ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Memiş Yurt (64) yönetimindeki 42 UE 984 plakalı otomobil, Seyran Mahallesi Sanayi Caddesi'ndeki kavşakta Ümit Tan (38) yönetimindeki Akşehir Belediyesi'ne ait AK BLD 22 007 plakalı greydere çarptı.

Kazada sürücü Yurt ile araçtaki Nigar Özkan yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine gelen ambulanslarla Akşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazada ağır yaralanan Yurt, yapılan müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildi.