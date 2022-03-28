Akşehir'de hırsızlık şüphelisi iki kişi tutuklandı - Son Dakika
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Akşehir'de hırsızlık şüphelisi iki kişi tutuklandı

28.03.2022 11:59
Akşehir'de hırsızlık şüphelisi iki kişi tutuklandı

Akşehir'de mahalle bakkalından sigara, çakmak ve bozuk para çaldığı belirlenen iki kişi tutuklandı.

Akşehir'de mahalle bakkalından sigara, çakmak ve bozuk para çaldığı belirlenen iki kişi tutuklandı.

Kileci Mahallesi Hıdırlık Caddesi üzerinde bulunan mahalle bakkalının sabah iş yerini açmak için geldiği sırada iş yerinin camının kırık ve camdan içeri girildiğini fark etmesi üzerine durumu polise haber verdi.

Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bakkal içinde ve güvenlik kamerası görüntüleri incelemesi sonrası hırsızlığı C.Y. (17) ve D.K. (16) isimli iki kişinin gerçekleştirdiğini tespit etti.

Akşehir Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan arama kararı ile şüphelilerin evlerinde arama yapıldı.

Yapılan aramada C.Y. nin evinde çeşitli markalardan 53 paket sigara ile 26 adet çakmak ele geçirilirken şüpheliler gözaltına alındı.

Soruşturmayı genişleten Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yaklaşık 10 gün önce de bir motosikleti çalarak, M.Ş. ye sattıklarını belirledi. Suç eşyasını satın almaktan M.Ş. hakkında da ayrıca işlem yapıldı.

Hırsızlık şüphelilerin çaldığı, motosiklet, sigara ve çakmaklar sahiplerine teslim edilirken, her iki zanlı çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak Akşehir cezaevine gönderildi.

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Asayiş Büro, Hırsızlık, Akşehir, Sigara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Akşehir'de hırsızlık şüphelisi iki kişi tutuklandı - Son Dakika


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