Akşehir'de Ev Yangını: 1 Yaralı - Son Dakika
Akşehir'de Ev Yangını: 1 Yaralı

Akşehir\'de Ev Yangını: 1 Yaralı
04.01.2026 15:36
Konya'nın Akşehir ilçesinde çıkan yangında bir kişi yaralandı, yangın kontrol altına alındı.

Konya'nın Akşehir ilçesinde müstakil evde çıkan yangında 1 kişi yaralandı.

Yangın, ilçeye bağlı Atakent Mahallesi'nde çıktı. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek evi sardı. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıktığı evde ikamet eden E.S.'nin alevlere müdahale etmeye çalıştığı sırada ellerinde yanıklar oluştuğu öğrenildi. E.S., sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldı. - KONYA

