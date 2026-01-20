Akşehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama - Son Dakika
Akşehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

20.01.2026 11:44
Konya'nın Akşehir ilçesinde yapılan operasyonda 10 bin 550 uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı.

Konya'nın Akşehir ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 10 bin 550 uyuşturucu hap ele geçirilirken, 2 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Konya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile yürütülen müşterek çalışma kapsamında uyuşturucu operasyonu düzenledi. Yapılan istihbarı çalışmalar sonucu çevre illerden Akşehir'e uyuşturucu madde getirileceği tespit edildi. Kendilerine aile süsü vererek kente giriş yapan M.A. ve E.A. isimli iki şüpheli, geldikleri araçla birlikte polis ekiplerince yakalandı. Şüphelilerin üzerlerinde ve araçta yapılan aramalarda 10 bin 550 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu maddelere el konulurken, şüpheliler gözaltına alındı. Narkotik ekipleri tarafından haklarında uyuşturucu madde bulundurmak, kullanmak ve uyuşturucu madde ticareti suçlarından işlem yapılan M.A. ve E.A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye çıkarılan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KONYA

Kaynak: İHA

Uyuşturucu, Güvenlik, 3-sayfa, Akşehir, Konya, Suç, Son Dakika

12:49
İslam Memiş’ten gram altın için çılgın tahmin
11:49
Yeni dönem başladı, Bakan Şimşek bizzat uyardı: Anında yakalayacağız
11:44
İstanbul Havalimanı’nda bir bardak çaya ödediği paraya isyan eden vatandaş
11:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan, efsane isimle aynı parkede
11:17
Bahçeli’den emeklilerle ilgili yeni çıkış: İttifak ortağıyız, iktidar ortağı değiliz
10:43
Trump dünyaya mesajı bu fotoğrafla verdi Haritaya dikkatli bakın
