Akseki Belediye Başkanı Özkan, muhtarlarla buluştu - Son Dakika

Akseki Belediye Başkanı İbrahim Özkan, mahalle muhtarıyla bir araya gelerek sorunlarını dinledi.

Belediye toplantı salonunda, dört grup halinde gerçekleştirilen istişare toplantısına, mahalle muhtarlarının yanı sıra belediye başkan yardımcısı, belediye meclis üyeleri, İlçe başkanları ile belediye birim amirleri katıldı.

Toplantıda konuşan Başkan Özkan, mahallelere hizmetlerin devam ettiğini, belediye olarak tüm bölgeleri ayırtmaksızın eşit miktarda hizmet yaptıklarını söyledi.

Muhtarlara teşekkür eden Özkan, "Başkan olduğum süre zarfınca tüm mahallelerimize hizmet etmeye özen gösterdim. Sizlerinde gayretleriyle ihtiyacı olan bölümlere doğru hizmeti verdik. İnşallah birlikte çalışarak daha da güçlü hale geleceğiz." dedi.

Belediye olarak sosyal belediyecilik kavramıyla iyi niyetle iş yapmaya gayret gösterdiklerini vurgulayan Özkan, 2020 yılını daha verimli hale getireceklerini belirtti.

Toplantıda proje çalışmaları ve mahallelerde yapılan hizmetler değerlendirildi.