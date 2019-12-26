Akseki'de heyelanın kapattığı yol açıldı - Son Dakika
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Akseki'de heyelanın kapattığı yol açıldı

6 saat önce

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Akseki'de yoğun yağış sonrası heyelan nedeniyle kapanan Güneykaya grup yolunu ulaşıma açtı.

Akseki'de heyelanın kapattığı yol açıldı, System.String[]

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Akseki'de yoğun yağış sonrası heyelan nedeniyle kapanan Güneykaya grup yolunu ulaşıma açtı.


Akseki'de iki gündür etkili olan yağış hayatı olumsuz etkiledi. Akseki'ye bağlı Güneykaya, Hocaköy, Kepez ve Kepezbeleni Mahalleleri grup yolunda meydana gelen heyelan sonucu yolun bir bölümü kullanılmaz hale geldi. Büyükşehir Belediyesi Akseki Hizmet Birimi'ne bağlı olan ekipler, ulaşıma kapanan yola müdahale etti. ASAT ekipleri, iş makineleriyle yolda çalışma yaptı. Yoldaki toprak ve taşlar kaldırıldı. Bozulan bölümlere bakım ve onarım yapıldı.Ekiplerin aralıksız süren çalışmalarıyla grup yolu kısa sürede trafiğe açıldı. - ANTALYA

Güneykaya, Akseki, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 11:43 Kaynak: İHA
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