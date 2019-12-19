Akseki'de kimsesiz çocuklar yararına kermes düzenlendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Akseki'de kimsesiz çocuklar yararına kermes düzenlendi - Son Dakika

Akseki'de kimsesiz çocuklar yararına kermes düzenlendi

6 saat önce

Bu yıl ilki düzenlenen "Aksekili kadınların çocuklara destek kermesi" ilgi gördü.

Akseki'de kimsesiz çocuklar yararına kermes düzenlendi, System.String[]

Bu yıl ilki düzenlenen "Aksekili kadınların çocuklara destek kermesi" ilgi gördü.

Katılımcılar hiçbir maddi destek almadan evlerinde yaptıkları yiyecekleri Cumhuriyet Meydanı'nda satışa sundu.

Kermese Akseki Kaymakamı Volkan Hülür, Akseki Belediye Başkanı İbrahim Özkan, AK Parti ve CHP temsilcileri ile vatandaşlar da destek verdi.

Kermesten elde edilen yaklaşık 11 bin lira, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğüne teslim edildi.

Gelir, Akseki'de yaşayan kimsesiz, yetim ve öksüz çocuklar yararına kullanılacak.

Cumhuriyet Meydanı, İbrahim Özkan, Akseki, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 05:12 Kaynak: AA
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