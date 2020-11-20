Aksekili üreticilere tarım uygulamaları eğitimi - Son Dakika

Aksekili üreticilere tarım uygulamaları eğitimi

20.11.2020 12:05
Aksekili üreticilere tarım uygulamaları eğitimi, System.String[]

Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, Akseki'de üreticilere yönelik iyi tarım uygulamaları, organik tarım, toprak analizi ve sulama eğitimi düzenledi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, Akseki'de üreticilere yönelik iyi tarım uygulamaları, organik tarım, toprak analizi ve sulama eğitimi düzenledi. İlçede bulunan büyükbaş ve küçükbaş hayvanlara yönelik iç ve dış parazit ilaçlaması gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesi, üreticileri bilinçlendirerek tarıma destek olmaya devam ediyor aynı zamanda ilçelerde çiftçi eğitimleri düzenliyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı Tarımsal Yapılar ve Sulama Şube Müdürlüğü, Bitkisel Üretim ve Eğitim Şube Müdürlüğü, AR-GE ve Projelendirme Şube Müdürlüğü, Kırsal Kalkınma ve Kooperatifçilik Şube Müdürlüğü ile teknik personel ve veteriner hekimlerden oluşan ekip Akseki'de üreticilere eğitim verdi.

Saha çalışması yapıldı

Akseki ilçesi Murtiçi, Güçlüköy, Sinanhoca, Çukurköy, Taşlıca ve Cendeve mahallelerinde muhtarlardan gelen talepleri değerlendiren ekip, çiftçileri organik tarım, toprak analizi ve sulama uygulamaları, konusunda bilgilendirdi. Nar ve incir ağaçlarındaki hastalık ve zararlılarla ilgili saha çalışması yapan ekip aynı zamanda, kooperatifleşmenin önemi hakkında bilgilendirme yaptı. Saha çalışmasında ayrıca üreticinin ve halkın, tıbbi aromatik ve arıcılık, bağcılığın yaygın olarak yapılması nedeniyle üretim ve ürünlerin işlenmesi konusundaki talepleri değerlendirildi.

İç ve dış parazit ilaçlaması yapıldı

Tarımsal üretimin yanı sıra hayvansal üretimi de desteklemek amacıyla çalışmalar yapan Antalya Büyükşehir Belediyesi, hayvan sağlığını korumaya yönelik ilaçlama çalışmalarını da sürdürüyor. Bu kapsamda Akseki'de hayvancılıkla uğraşan 15 çiftçinin 250 küçükbaş ve 40 büyükbaş hayvanlarının genel muayenesi ile iç-dış parazit uygulamasını da yaptı. Ekipler ayrıca hayvan üreticilerine Covit-19 nedeniyle hijyen kurallarına yönelik bilgiler verdi. - ANTALYA

Aksekili üreticilere tarım uygulamaları eğitimi
Aksekili üreticilere tarım uygulamaları eğitimi
Aksekili üreticilere tarım uygulamaları eğitimi
Aksekili üreticilere tarım uygulamaları eğitimi
Aksekili üreticilere tarım uygulamaları eğitimi
Aksekili üreticilere tarım uygulamaları eğitimi
Aksekili üreticilere tarım uygulamaları eğitimi

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Akseki, Tarım, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Aksekili üreticilere tarım uygulamaları eğitimi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Merkez Bankası'nın faiz artırımına ilk yorum AK Parti Grup Başkanı Vekili Özlem Zengin güzel haberi verdi: Bütçe kanunundan sonra hayvan hakları kanunumuzu yapacağız Rus eşinden çocuklarını kaçıran baba, yakalanmasından sorumlu tuttuğu arkadaşını 6 yerinden vurdu Sokağa çıkma kısıtlaması ne zaman başlıyor? İşte herkesin merak ettiği sorunun yanıtı Ameliyat sonrası narkozun etkisindeki genç kadın, belediye başkanının adını sayıkladı Alman polisi canlı yayını basarak doktoru tutukladı 1 Aralık'tan itibaren zorunlu olacak! Oto lastikçilerde kış lastiği mesaisi yaşanıyor Sahte çek ve senetle dolandırılan 30 besicinin ahırında, horoz ve tavuklar kaldı
Yeni Merih Demiral olması beklenen Berke Önde, Vitoria'dan ayrıldı Yeni Merih Demiral olması beklenen Berke Önde, Vitoria'dan ayrıldı         
12:15
Kılıçdaroğlu'nu tehdit eden Alaattin Çakıcı'ya bir tepki de Cemil Çiçek'ten geldi: Kabul edilemez Kılıçdaroğlu'nu tehdit eden Alaattin Çakıcı'ya bir tepki de Cemil Çiçek'ten geldi: Kabul edilemez         
12:08
Ermenistan Savunma Bakanı David Tonoyan görevinden istifa etti Ermenistan Savunma Bakanı David Tonoyan görevinden istifa etti         
10:59
Dünyaca ünlü yatırımcı Mobius, Merkez Bankası'nın faiz artırımını değerlendirdi: Türk piyasalarına güven artacak Dünyaca ünlü yatırımcı Mobius, Merkez Bankası'nın faiz artırımını değerlendirdi: Türk piyasalarına güven artacak         
10:46
Luciano Fenerbahçe'ye Kaio Jorge'yi önerdi, Emre Belözoğlu hayran kaldı Luciano Fenerbahçe'ye Kaio Jorge'yi önerdi, Emre Belözoğlu hayran kaldı         
10:35
Hamsinin kilosu 7,5 ile 10 lira arasında satılıyor Hamsinin kilosu 7,5 ile 10 lira arasında satılıyor         
10:24
Üstüne gelen motosikletliyi uyardığı için çocuklarının gözü önünde feci şekilde dövüldü Üstüne gelen motosikletliyi uyardığı için çocuklarının gözü önünde feci şekilde dövüldü         
10:00
"Bugüne kadar sustum" diyen Gökçek'ten Arınç'a çok sert sözler: Sen ne biçim AK Partilisin         
09:58
Vali yardımcısı, annesini ve kardeşini öldürdüğü çifte cinayette şarjör değiştirip 18 kurşun sıkmış Vali yardımcısı, annesini ve kardeşini öldürdüğü çifte cinayette şarjör değiştirip 18 kurşun sıkmış         
09:52
Daha önce 2 kez ceza yiyen Merve Boluğur yine maskesiz görüntülendi Daha önce 2 kez ceza yiyen Merve Boluğur yine maskesiz görüntülendi         
09:29
İstanbul Havalimanı'nda Trump'ın kullandığı koronavirüs ilacı yakalandı İstanbul Havalimanı'nda Trump'ın kullandığı koronavirüs ilacı yakalandı         
09:22
Son Dakika: Pfizer/BioNTech'in geliştirdiği korona aşısı Avrupa Birliği'nde 280 lira olacak Son Dakika: Pfizer/BioNTech'in geliştirdiği korona aşısı Avrupa Birliği'nde 280 lira olacak         
09:16
Divle peynirine talep artınca 60 yıldır kullanılmayan mağarada da üretime başlanıyor Divle peynirine talep artınca 60 yıldır kullanılmayan mağarada da üretime başlanıyor         
08:43
Takla atan araçtan kurtulan alkollü sürücü isyan etti: Ben bu hayatta hiçbir şeye sap olamadım Takla atan araçtan kurtulan alkollü sürücü isyan etti: Ben bu hayatta hiçbir şeye sap olamadım         
01:00
Oyuncu Didem Balçın, hamile olduğunu açıkladı Oyuncu Didem Balçın, hamile olduğunu açıkladı         
21:05
Sahra hastanesi olarak düzenlenen tartışmalı alanda 'estetik-kozmetik-güzellik fuarı' açıldı Sahra hastanesi olarak düzenlenen tartışmalı alanda 'estetik-kozmetik-güzellik fuarı' açıldı         
16:44
Youtuber Çağdaş Özsarı'yı, aslan balığı zehirledi Youtuber Çağdaş Özsarı'yı, aslan balığı zehirledi         
16:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.11.2020 12:41:04. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Aksekili üreticilere tarım uygulamaları eğitimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei