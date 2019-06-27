Akşener, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Berger ile görüştü
1 saat önce
İYİ PARTİ Genel Başkanı Meral Akşener, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger ile makamında görüştü.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 11:39 Kaynak: DHA
İYİ PARTİ Genel Başkanı Meral Akşener
, Avrupa Birliği
(AB) Türkiye
Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger ile makamında görüştü. İYİ Parti
lideri Meral Akşener, Büyükelçi Christian Berger ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti. Ziyarette Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Kamil Erozan
da hazır bulundu. Yaklaşık 1 saat 15 dakika süren görüşme sonrası açıklama yapılmadı.
- Ankara
Sezai Temelli, Erdoğan'ın "Demirtaş-Öcalan arasında iktidar mücadelesi var" sözlerine yanıt verdi
Erdoğan'dan Ekrem İmamoğlu açıklaması: Gerçekçi projelerle gelirse AK Parti destekleyecektir
Erdoğan, ABD yaptırım uygularsa Türkiye'nin atacağı adımı açıkladı
Kuzu göbeği mantarının kilogramı 250 euroya ihraç ediliyor