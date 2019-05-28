Akşener: "Ekonomik kalkınma için yabancı dil öğrenmeye mecburuz"
13 dakika önce
- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşması TBMM - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuştu.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 11:17 Kaynak: AA
- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşması
TBMM - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuştu. -6-
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