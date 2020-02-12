Akşener, "Tarih ve Gelecek" söyleşisine katıldı - Son Dakika
Son Dakika Politika Akşener, 'Tarih ve Gelecek' söyleşisine katıldı - Son Dakika

Akşener, "Tarih ve Gelecek" söyleşisine katıldı

6 saat önce

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Siyaset Akademisi'nce düzenlenen "Prof. Dr. İlber Ortaylı ile Tarih ve Gelecek" söyleşisine katıldı.

Akşener,

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Siyaset Akademisi'nce düzenlenen "Prof. Dr. İlber Ortaylı ile Tarih ve Gelecek" söyleşisine katıldı.

İYİ Parti Siyaset Akademisi Başkanı Aydın Adnan Sezgin, Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde düzenlenen söyleşide yaptığı konuşmada, Türkiye'nin çok zor günlerden geçtiğini belirterek, "Bunda bilgi eksikliğinin, değerlendirme noksanlığının, bilginin sindirilememesinin ve zihniyet sapmalarının payı büyük. Bilge insanlara ve tavsiyelere en fazla ihtiyaç duyduğumuz bir dönemdeyiz." dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, söyleşinin ardından Ortaylı'ya plaket verdi.

Aydın Adnan Sezgin, İlber Ortaylı, İYİ Parti, Siyaset, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 06:04 Kaynak: AA
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