Aksu'da Kaybolan Çocuk İçin Arama Başlatıldı

28.01.2026 16:33
Antalya Aksu'da 10 yaşındaki Ali Biçer için 2 gündür arama çalışmaları sürüyor.

Antalya'nın Aksu ilçesinde 2 gündür haber alınamayan 10 yaşındaki çocuk için arama çalışması başlatıldı.

Aksu ilçesi Murtuna Mahallesi'nde yaşayan Ali Biçer, pazartesi günü öğlen evden ayrıldıktan sonra dönmedi.

Ailesinin kendi imkanlarıyla yaptığı aramalardan sonuç alamaması üzerine durumu jandarmaya bildirdi. İhbarın ardından bölgede jandarma ve AFAD ekipleriyle mahalle sakinlerinin katılımıyla arama çalışması başlatıldı.

Ekipler, mahalle ve çevresindeki tarım alanları, seralar, boş araziler ve sulama kanallarında çalışma yürüttü.

Baba Utku Biçer, oğlunun pazartesi günü annesinin seradan eve döndüğü sırada evden ayrıldığını söyledi.

Oğlunun mont ve terliklerini alarak evden çıktığını belirten Biçer, "Şu ana kadar herhangi bir iz bulunamadı. Olay günü otobüste oğluma benzeyen bir çocuğun görüldüğü bilgisi var, bu ihtimal de değerlendiriliyor. Tek isteğimiz sağ salim bulunması." dedi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Antalya Aksu, Güvenlik, Güncel, Çocuk, Son Dakika

