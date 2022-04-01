Aksu Perge Ortaokulu'nda Kardeş Kütüphanesi hizmete girdi - Son Dakika
Üye Girişi

Aksu Perge Ortaokulu'nda Kardeş Kütüphanesi hizmete girdi

01.04.2022 14:35
Aksu Perge Ortaokulu'nda Kardeş Kütüphanesi hizmete girdi

Antalya Büyükşehir Belediyesince Aksu Perge Ortaokulu'nda yapılan Kardeş Kütüphanesi açıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesince Ak su Perge Ortaokulu'nda yapılan Kardeş Kütüphanesi açıldı.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Gürbüz, açılış töreninde yaptığı konuşmada, belediyeciliğin yalnızca yol, su, temizlik gibi hizmetlerinden ibaret olmadığını, eğitimden kültüre, sosyalden sağlığa insanların doğumundan ölümüne kadar yanlarında olması gerektiğini belirtti.

Belediye olarak eğitim çalışmalarına gereken önemi verdiklerini vurgulayan Gürbüz, şunları kaydetti:

"Okulumuzun tarihi yapısını koruyarak güzel bir kütüphane kurmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Kütüphanemizi, tam donanımlı ve işlevsel hale getirmek için her detayı düşündük. Modern çalışma alanları, aydınlatma, kullanım kolaylığı olan raflarla donattığımız Perge Ortaokulu Kütüphanesi'ni, 3 bin kitaplık bir koleksiyonla donattık. Kütüphanemiz sadece Perge Ortaokulu'nun değil, çevredeki birçok öğrencinin ve öğretmenin hizmetinde olacak."

Aksu İlçe Milli Eğitim Müdürü Yakup Hoplar da çocukların sporla, müzikle, sanatla, resimle, kitapla buluşturmanın güzel bir etkinlik olduğunu bildirdi.

Aksu Perge Ortaokulu Korosu tarafından şarkıların da seslendirildiği törene Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Okan Yavuz, Okul Müdürü Salih Korkmaz, Aksu Perge Ortaokulu öğretmenleri ve öğrencileri katıldı.

YORUMLAR
500
Büyükşehir'den Milas'a içme suyu takviyesi Büyükşehir'den Milas'a içme suyu takviyesi Başkan Böcek, Kılıçdaroğlu'nu EXPO 2021 Hatay'daki 'Düğmeli Ev'de ağırladı Başkan Böcek, Kılıçdaroğlu'nu EXPO 2021 Hatay'daki 'Düğmeli Ev'de ağırladı

Büyükşehir Belediyesi, Mustafa Gürbüz, Antalya, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Aksu Perge Ortaokulu'nda Kardeş Kütüphanesi hizmete girdi - Son Dakika


Son Dakika
14:41 Bakan Kirişçi açıkladı: Çiftçiye 890 milyon 642 bin TL'lik destek ödemesi bugün hesaplara yatacak
14:40 Sağlık Bakan Koca: Sağlık raporları yıl sonuna kadar geçerli sayılacak
14:27 Yıldız Tilbe, sahipsiz köpeklerle ilgili paylaşımından dolayı linç edildiğini iddia etti! Suç duyurusunda bulundu
14:27 Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün saat 16.00'da Putin ile görüşecek! "Zelenski ile görüşün" teklifi yapacak
14:25 Erdoğan'ın önerdiği manda yoğurdu üretiminde lider ilimiz Tokat!
14:21 Aşk Mantık İntikam'da bugün neler olacak? Esra, Ozan'ı affedebilecek mi?
14:15 Boş baklava, boş tost, boş gözlemeden sonra İstanbul'da boş dürüm satılmaya başlandı: 10 TL
14:13 İstanbul için fırtına uyarısı! AKOM vatandaşları uyardı
14:05 Erkek arkadaşıyla görüşen kızı sokakta evire çevire dövdü, adliyede gazetecilere gülücüklü poz verdi!
13:46 İstanbul müzakereleri hakkında konuşan Rusya Dışişleri Bakanı: Kırım ve Donbas konusunda daha anlayış gördük
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2022 14:59:53. #1.12#
SON DAKİKA: Aksu Perge Ortaokulu'nda Kardeş Kütüphanesi hizmete girdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement