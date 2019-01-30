Aksu Üretici Birliği'ne Yeniden Turan Şahin Seçildi

Aksu
Üretici Birliği Genel Kurulu Toplantısı'nda, kurucu başkan Turan Şahin
yeniden başkan seçildi.
Üretici Birliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, genel kurul toplantısına birlik başkanı Turan Şahin, Aksu Belediye Başkanı Halil Şahin
ile Hal Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncuları Dernek Başkanı Nevzat Akcan, Aksu Kent Konseyi
Başkanı Veli Altıntaş
ve birlik üyeleri katıldı.
Şahin, toplantıda yaptığı konuşmada, birliğin kurulduğu günden bu yana Aksu'da tüm tarımsal faaliyetler üzerinde görüş bildirmek gibi bir misyon üstlendiklerini belirtti.
Aksu ilçesinde her yıl ortaya çıkan sulama sorununun yaşanmasını önlemek, ilçedeki suyu verimli ve planlı kullanmanın yollarını tespit etmek amacıyla paydaşları Tarım Çalıştayı'na davet ettiklerini bildiren Şahin, "Bu yıl olağanüstü bir kış yaşıyoruz. Üretici arkadaşlarımızın hava koşullarından etkilenmesini en aza indirmek amacıyla riskli günlerde olumsuz hava raporlarını sosyal medyadan paylaşarak hem üreticinin emeklerinin heba olmasını önlüyor hem de bir sinerji oluşturuyoruz. Aynı şekilde toptancı hal fiyatları, sektörü ilgilendiren haberleri de düzenli olarak paylaşıyoruz." dedi.
Aksu Belediye Başkanı Halil Şahin ise tarım alanlarının korunması gerektiğine değindi.
Hal Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncuları Dernek Başkanı Nevzat Akcan da Aksu'nun tarımın başkenti olduğunu, toptancı haline gelen ürünlerin çoğunun Aksu'dan geldiğini belirtti.
Konuşmalardan sonra Turan Şahin, yeniden birlik başkanı olarak seçildi.