Son Dakika Haberleri: Aksu Üretici Birliği'ne Yeniden Turan Şahin Seçildi

Aksu Üretici Birliği'ne Yeniden Turan Şahin Seçildi

1 saat önce

Aksu Üretici Birliği Genel Kurulu Toplantısı'nda, kurucu başkan Turan Şahin yeniden başkan seçildi.

Aksu Üretici Birliği'ne Yeniden Turan Şahin Seçildi, System.String[]
Aksu Üretici Birliği Genel Kurulu Toplantısı'nda, kurucu başkan Turan Şahin yeniden başkan seçildi.


Üretici Birliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, genel kurul toplantısına birlik başkanı Turan Şahin, Aksu Belediye Başkanı Halil Şahin ile Hal Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncuları Dernek Başkanı Nevzat Akcan, Aksu Kent Konseyi Başkanı Veli Altıntaş ve birlik üyeleri katıldı.


Şahin, toplantıda yaptığı konuşmada, birliğin kurulduğu günden bu yana Aksu'da tüm tarımsal faaliyetler üzerinde görüş bildirmek gibi bir misyon üstlendiklerini belirtti.

Aksu ilçesinde her yıl ortaya çıkan sulama sorununun yaşanmasını önlemek, ilçedeki suyu verimli ve planlı kullanmanın yollarını tespit etmek amacıyla paydaşları Tarım Çalıştayı'na davet ettiklerini bildiren Şahin, "Bu yıl olağanüstü bir kış yaşıyoruz. Üretici arkadaşlarımızın hava koşullarından etkilenmesini en aza indirmek amacıyla riskli günlerde olumsuz hava raporlarını sosyal medyadan paylaşarak hem üreticinin emeklerinin heba olmasını önlüyor hem de bir sinerji oluşturuyoruz. Aynı şekilde toptancı hal fiyatları, sektörü ilgilendiren haberleri de düzenli olarak paylaşıyoruz." dedi.

Aksu Belediye Başkanı Halil Şahin ise tarım alanlarının korunması gerektiğine değindi.


Hal Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncuları Dernek Başkanı Nevzat Akcan da Aksu'nun tarımın başkenti olduğunu, toptancı haline gelen ürünlerin çoğunun Aksu'dan geldiğini belirtti.

Konuşmalardan sonra Turan Şahin, yeniden birlik başkanı olarak seçildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 06:39 Kaynak: AA

Halil Şahin, Turan Şahin, Aksu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Gözü Dönen Adam, Borçlusunu Yere Yatırıp Boğazına Bıçak Dayadı İntihar Eden Beylikdüzü Belediyesi Memurunun Yakınından İmamoğlu'na Sert Tepki: Sana Kafa Atasım Var

Akşener'den Çarpıcı Karar! 2 Kritik Yeri AK Parti ve MHP'ye Bıraktı İsrail Askerleri Filistinli 16 Yaşındaki Çocuğunu Sokak Ortasında Öldürdü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.1.2019 20:21:28. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Aksu Üretici Birliği'ne Yeniden Turan Şahin Seçildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]