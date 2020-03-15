Aktarlar koronoya karşı karışım yaptı - Son Dakika
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Aktarlar koronoya karşı karışım yaptı

6 saat önce

Türkiye Aktarlar ve Baharatçılar Federasyonu Genel Başkanı Halit Özdemir, yaptığı bitkisel karışımla korona virüsüne meydan okuyor.

Aktarlar koronoya karşı karışım yaptı, System.String[]

Türkiye Aktarlar ve Baharatçılar Federasyonu Genel Başkanı Halit Özdemir, yaptığı bitkisel karışımla korona virüsüne meydan okuyor.


Korona virüsüne karşı bağışıklık sistemini güçlendiren ve virüsleri öldüren bir karışım yaptığını iddia eden Türkiye Aktarlar ve Baharatçılar Federasyonu Genel Başkanı Halit Özdemir, bu karışımı sürekli içenlerin virüslere karşı vücut direncinin artacağını söyledi. Doğal andız pekmezinin içine çay ağacı, karanfil yağı karıştırıp içine sıvı propolis ve su bazlı ozon katarak yapılan karışımın insan vücudunu virüslere karşı koruduğu belirtiliyor. Özdemir, "Bağışıklık sisteminiz kuvvetli olursa vücudunuz virüslere karşı dirençli olur. Bağışıklık sistemini kuvvetlendiren bir karışım hazırlıyoruz. Karışım doğal andız pekmezinin içine arıların kovanı bakterilerden korumak için yaptığı propolis, bakteri öldürücü özelliği olan çay ağacı ve karanfil yağı, ayrıca vücuttaki oksijen seviyesini 8 kat attıran su bazlı ozon katarak şifalı bir karışım yapıyoruz. Bu karışım insan vücudunu virüslere karşı dirençli hale getirirken, ayrıca bakteri ve virüslere karşı öldürücü özelliği var. Bu karışımdan sabah akşam bir yemek kaşığı yiyenin vücudu kalkanla çevrilir" dedi. - BURSA

Halit Özdemir, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 09:45 Kaynak: İHA
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