Son Dakika Haberleri: Aktaş'a Sevgi Seli

Aktaş'a Sevgi Seli

29 dakika önce

Artvin ve Kafkas Dernekleri Federasyonu tarafından Artvin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yılı münasebetiyle düzenlenen geceye Bursa Milletvekilleri Hakan Çavuşoğlu ve Ahmet Kılıç ile birlikte katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Aktaş'a Sevgi Seli, System.String[]
Artvin ve Kafkas Dernekleri Federasyonu tarafından Artvin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yılı münasebetiyle düzenlenen geceye Bursa Milletvekilleri Hakan Çavuşoğlu ve Ahmet Kılıç ile birlikte katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Atatürk Spor Salonu'nda yoğun bir katılımla gerçekleştirilen programda vatandaşlar sık sık protokol tribününe gelip, Başkan Aktaş'la fotoğraf çektirdi. Gece boyunca hiçbir vatandaşı geri çevirmeyen ve herkesle tek tek fotoğraf çektiren Başkan Aktaş, Bursa'nın gerek Balkanlar ve Kafkaslar, gerekse Anadolu'nun dört bir yanından gelen insanlarla renkli bir çiçek bahçesi olduğunu belirterek, Artvinlilerin de bu bahçenin en güzel renklerinden biri olduğunu söyledi. Artvin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yılını kutlayan Başkan Aktaş, gelenek ve göreneklerin herhangi bir ayrımcılığa yol açmadan yaşatılmasının çok önemli olduğunu belirterek, birlik ve beraberlikten taviz verilmemesi gerektiğine dikkat çekti. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 03:28 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Akşener'den, Erdoğan'ın "Cezaevi Yoluna Düşebilirsin" Sözlerine Yanıt: Tehdit mi Ediyorsun, Hodri Meydan Binali Yıldırım: Beylikdüzü'ne Metro Gelecek

Bakan Kurum: TOKİ'nin Konutlarına Gelen Talep Sayısı 3 Günde 25 Bini Aştı PUBG Oyunu İçin 2 Milyon Dolar Ödüllü Turnuva Düzenleniyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.3.2019 15:57:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Aktaş'a Sevgi Seli
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]