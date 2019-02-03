Son Dakika Haberleri: Aktaş: "Çalışanımızı Enflasyona Ezdirmeyeceğiz"

Aktaş: "Çalışanımızı Enflasyona Ezdirmeyeceğiz"

19 dakika önce

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Büyükşehir çalışanlarının enflasyon canavarına ezdirilmeyeceğini söyledi.

Aktaş:
Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Büyükşehir çalışanlarının enflasyon canavarına ezdirilmeyeceğini söyledi. Maaş zam oranlarına ilişkin görüşmelerin son aşamada olduğunu kaydeden Aktaş, "Asgari ücret ile ilgili yüzde 26.05 zam oranı açıklandı. Hal böyle iken, ülkede ekonomik anlamdaki bazı değişimlere bizim kayıtsız kalmamız sözkonusu değil" dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Hak İş ve Hizmet İş Bursa Temsilciliğine iade-i ziyarette bulundu. Şube Başkanı Mustafa Yavuz ve yönetim kurulu üyeleriyle görüşen Aktaş, Büyükşehir Belediyesi işçi ve çalışanlarının maş zam oranlarına ilişkin değerlendirmeler yaptı. Aktaş, personelin enflasyon canavarına karşı korunacağını söyledi. Tek dertlerinin Bursa ve Türkiye'nin daha güzel yarınlara gitmesi olduğunu ve bunu da işçi-çalışan tüm Büyükşehir personeliyle birlikte gerçekleştireceklerini ifade eden Aktaş, "Bizler, alın terini akıl terini ve sağlığını ortaya koyan çalışanlarımız, kardeşlerimiz sayesinde bugünlere geldik. İnşallah bundan sonra da benzer şekilde hareket edeceğiz. İçinde bulunduğumuz ekonomik şartları da düşünerek, maaş zammı konusunda personelimiz lehinde adımlar atacağız" diye konuştu.

Aktaş, Hak İş ve Hizmet İş temsilcileriyle Bursa'ya dair yaptıklarını, yapacaklarını ve hedefleri de konuştuklarını ifade etti. Görüşmede ana gündem maddesinin 'personel maaşlarına yansıtılacak zam oranları' olduğunu vurgulayan Başkan Aktaş, "Toplantıda kurumumuzu ilgilendiren birimlerle alakalı kararlar aldık. Bundan sonraki yol haritamızı belirledik. Zaten ahenkli bir çalışma içerisindeyiz. Medeni insanlar olarak oturuyor, konuşuyor, gerekirse tartışıyor ve faydalı bir sonuca varıyoruz. Bugün de muhtemel pürüzlerin giderilmesi anlamında çok verimli bir ziyaret oldu. Değerli şube başkanımıza, emeği geçen arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Hak İş ve Hizmet İş Bursa Temsilcisi Mustafa Yavuz ise 'önce insan önce emek' diyerek Bursa'da büyümeye devam ettiklerini hatırlattı. Yavuz, "Emek, alın teri ve akıl terinden başka hiçbir sermayesi bulunmayan işçi ve emekçiye sahip çıkmasından dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş'a şahsım, yönetimim ve üyelerim adına teşekkür ediyorum" açıklamasını yaptı. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 12:53 Kaynak: İHA

Bursa, Alinur Aktaş, Güncel
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