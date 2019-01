Aktaş: "Tarihi Çarşıyı Parlatmamız Gerekli"

Tarihi Çarşı ve Hanlar Birliği yönetimiyle çarşıda iki yıldır yapılan çarşı duasına katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş Bursa 'nın en önemli değeri olan çarşı bölgesinin parlatılması gerektiğini, bunun için gerekli her türlü çalışmayı yapacaklarını söyledi.Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, günü tarihi çarşı ve hanlar bölgesinde başladı. Tarihi Çarşı ve Hanlar Birliği tarafından iki yıldır her pazartesi sabahı geleneksel olarak düzenlenen çarşı duasına Aktaş'ın yanı sıra Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar , Tarihi Çarşı ve Hanlar Birliği Başkanı Muhsin Özyıldırım ile çarşı esnafı katıldı. Koza Han kapısı önünde hayırlı ve bereketli bir hafta dilekleriyle yapılan duanın ardından Aktaş, çarşı esnafıyla sabah kahvaltısında buluştu. Tarihi Çarşı ve Hanlar Birliği Başkanı Muhsin Özyıldırım, Aktaş'ın, çarşı bölgesini çevreleyen binaların kaldırılmasıyla ilgili projenin kendilerini çok heyecanlandırdığını belirterek, bu projenin çarşı esnafının özlemle beklediği bir proje olduğunu söyledi.Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da, ihtiyaçların sınırsız, ancak imkanların kısıtlı olduğunu hatırlatarak, bu kısıtlı imkanlarla en iyi hizmeti vermenin gayreti içinde olduklarını söyledi. Bursa'da yaptıkları kamuoyu araştırmalarında en önemli sorunun ulaşım ve trafikle ilgili olduğunu ikinci sırada ise kentsel dönüşümün geldiğini ifade eden Aktaş, bu iki konunun çözümü için gerekli adımları atarken, özellikle turizm konusunda da önemli projeleri hayata geçireceklerini söyledi. Turizm konusunda tarihi çarşı ve hanlar bölgesinin çok önemli olduğunu dile getiren Aktaş, "Bursa demek, Osmangazi demek. Hanlar burada, Ulucami, Orhan Gazi, Osman Gazi türbeleri, Tophane özetle tarih burada. Özellikle hanlar bölgesinin etrafını açarak bu güzelliği ortaya çıkarma zorunluluğumuz var. Bu bölgenin ışıl ışıl olması lazım. Bu bölgenin açılmasından otoparklara kadar her türlü çalışmayı kamuoyu ile paylaşacağız. Bizim bu değeri mutlaka parlatmamız gerekli. Heyecanlıyız ve heyecanımızın kaynağı, Bursa" diye konuştu. - BURSA