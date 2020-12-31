Aktürk'den sağlığın önemi vurgusu - Son Dakika

Aktürk'den sağlığın önemi vurgusu

31.12.2020 13:24
Aktürk'den sağlığın önemi vurgusu, System.String[]

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof.Dr. Erdal Aktürk, yaşam koruyucu hizmetlerini yeni yılda da sürdüreceklerini belirtip, "2021 yılının tüm bu zorlukların geride bırakıldığı bir yıl olmasını temenni ediyorum" dedi.

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof.Dr. Erdal Aktürk, yaşam koruyucu hizmetlerini yeni yılda da sürdüreceklerini belirtip, "2021 yılının tüm bu zorlukların geride bırakıldığı bir yıl olmasını temenni ediyorum" dedi.

Yeni yıl dolayısıyla yaptığı açıklamada sağlığın önemine temas eden Prof.Dr. Erdal Aktürk, "Dünya ve ülkemiz için çok zorlu bir yıl olan 2020 yılını geride bırakıyor. Yeni ümitler ve heyecanlar eşliğinde 2021 yılına giriyoruz. Hepimiz için zorlu geçen 2020 yılını geride bırakarak ümitli olarak karşıladığımız 2021 yılı, inanıyorum ki hayırlara vesile olan yeni bir dönemin başlangıcı olacaktır. Malatya olarak 2020 yılının başında yaşadığımız deprem ve tüm dünyayı etkileyen Covid-19 Pandemisi nedeniyle zorlu günler yaşadık. Bu süreçte sağlık çalışanları olarak sorumluluklarımız bir kat daha arttı. 2021 yılının tüm bu zorlukların geride bırakıldığı bir yıl olmasını temenni ediyorum" ifadelerini yer verdi.

Aktürk, "Bizler, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak insana bahşedilmiş en kıymetli hazine olan yaşamın koruyucu ve gözetleyicileriyiz. Malatya ve çevre illere nitelikli sağlık hizmeti sunmayı amaçlayan hastanemiz, her zaman olduğu gibi yeni yılda da tüm personeliyle vatandaşlarımızın hastalıklardan uzak sağlıklı bir ömür sürmesi için 7/24 görevinin başında olacaktır.

Her yeni yıl yeni bir umuttur ve geleceğe dair temiz bir sayfadır. Biz de bu yeni yılda kendimizi yenileyerek, geliştirerek, vatandaşımıza hizmetin en güzelini getirme adına durmadan çalışacağız" diye konuştu. - MALATYA

Aktürk'den sağlığın önemi vurgusu

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Yeni Yıl, Malatya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Aktürk'den sağlığın önemi vurgusu - Son Dakika


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