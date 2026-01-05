Akülü Araçlar Mecliste Gündem Oldu

Adalar Belediyesi Meclis Toplantısı'nda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezinin (UKOME) kararıyla toplatılan akülü araçlar konusu gündeme geldi.

Belediyenin ocak ayı toplantılarının birinci birleşimi Kınalıada'da halkın da katıldığı etkinlikle gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat, meclis üyeleri ve ada sakinlerinin yeni yılını kutladı.

Akpolat, "Adaların acil ve temel ihtiyaçlarını yerinde tespit ederek imkanlarımızı en verimli şekilde kullanmaya gayret ettik. Elbette eksiklerimiz oldu ancak ortak akıl, işbirliği ve elbette sizlerin de desteğiyle Adalarımızı daha iyi bir noktaya taşımaya çalıştık ve çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Vatandaşlar da UKOME kararıyla toplatılan akülü araçlarla ilgili talep, görüş ve önerilerini toplantıda dile getirdi.

Belediye Başkan Yardımcısı Fırat Durak, UKOME kararıyla toplatılan akülü araçlar ile engellilerin kullanım durumlarına ilişkin soruları yanıtladı.

Söz alan AK Parti'li Meclis Üyesi Kemal Türkyılmaz, vatandaşların ulaşım hakkının anayasal bir hak olduğunu söyledi.

Türkyılmaz, İBB'nin adaya otobüs getirmesini olumlu bulduklarını ancak özellikle tepe mahallelerde ulaşım sorunlarının devam ettiğini belirterek, Heybeliada ve Bayraktepe gibi bölgelerde bu meselenin defalarca dile getirilmesine rağmen somut bir çözüm üretilmediğini dile getirdi.

Kaçak taşımacılıkla mücadele edilemediği için esnafın elindeki araçların alındığını kaydeden Türkyılmaz, birçok esnafın yıllardır bu araçlarla geçimini sağladığını, bir anda 350-500 bin lira arasında bedeli olan dört tekerlekli araçlara yönlendirilmenin ciddi bir mağduriyet oluşturduğunu söyledi.

Türkyılmaz, komisyonun aldığı kararların Adalar halkı için bir zulme dönüştüğünü, engelli araçları üzerinden yapılan düzenlemelerin de amacından saptığını ifade ederek, bu sürecin bazı kesimlere rant sağladığını anlattı.

Belediyenin vatandaşın mağduriyetini gidermesi gerektiğini dile getiren Türkyılmaz, Adalar'la ilgili kararların halkının görüşü alınarak ve doğru uygulamalar temelinde hayata geçirilmesi gerektiğini, Belediye Başkanı Akpolat'tan bu konuda destek beklediğini sözlerine ekledi.

Toplantının ardından Kınalıada'da incelemelerde bulunan Akpolat, Fen İşleri Müdürlüğü Park ve Bahçeler Birimi ile İBB Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinden ağaç budama çalışmaları hakkında bilgi aldı.