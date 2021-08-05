AKUT, Akdeniz yangınlarında 184 insanın kurtarılmasına destek oldu - Son Dakika

Arama Kurtarma Derneği (AKUT), orman yangınlarının yaşandığı bölgede 184 kişi, 2 cenaze ve 283 hayvanın tahliyesini gerçekleştirdi.

AKUT'tan yapılan açıklamaya göre dernek, 9 ekibi ve 73 gönüllüsüyle Aydın'nın Söke ilçesi Akçayaka Köyü, Marmaris-Amos, Milas-Fesleğen, Antalya- Gündoğmuş, Fethiye-Hisarönü, Marmaris-Kumlubük ve Marmaris-Turgutköy'de yangın tahliye operasyonlarına devam ediyor.

Ayrıca AKUT Ankara ekibi, Marmaris operasyonunda Bayır Köyü yolunda iki noktada termal drone uçuşları yaparak, duman tüten bölgelerde alev olup olmadığının kontrolünü sağladı.

Bu çalışmaları Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy da yerinde inceleyerek bilgi aldı.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay da AKUT Marmaris ekibini ziyaret ederek, teşekkür etti.