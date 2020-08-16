Akyaka'da boğulma...Denize giren 3 arkadaştan birisi Azmaktan gelen su akıntısına kapılarak... - Son Dakika

Akyaka'da boğulma...Denize giren 3 arkadaştan birisi Azmaktan gelen su akıntısına kapılarak yaşamını yitirdi

Muğla'nın Ula ilçesi Akyaka mahallesinde denize giren 3 arkadaştan birisi Azmaktan gelen su akıntısına kapılarak yaşamını yitirdi.

MUĞLA - Ula'nın sakin kent unvanlı Akyaka Mahallesinde denize giren 3 arkadaştan birisi Azmaktan gelen akıntıya kapılarak yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre, Akyaka Mahallesi'nin Akçapınar yönüne bakan sahilinde denize giren Esmanur Kaya, Feyza Tamur ve Melike Kaya isimli üç arkadaş, yüzerken aniden çıkan dalga ve Kadın Azmağından gelen akıntıya kapıldı. Üç arkadaştan ikisi kurtarılırken, 21 yaşındaki Melike Kaya isimli genç kız gözden kayboldu.

Olayın ardından 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar sonrası olay yerine 112 Ambulans ekipleri sevk edildi. Kayıp genç kızın bulunması için Sahil Güvenlik dalgıç ekipleri bölgeye sevk edildi.

Yapılan arama çalışmaları sonrası Melike Kaya isimli genç kızın cansız bedenine ulaşılarak otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.