Akyaka'da deniz 20 metre çekildi - Son Dakika

Ula ilçesine bağlı Akyaka'da, gel-git sonrası denizde yaklaşık 20 metre çekilme meydana geldi. İlk kez denizde çekilmeyi görenler şaşkınlık yaşarken, bir yandan da doğa olayını cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

"DEPREMLE İLGİLİ YOK, HER YIL OLUYOR"

Kıyıda kumlardan adacıklar oluştu, çocuklar adacıkların üzerinden atlayarak uzun süre oyun oynadı. Çekilmenin Ege Bölgesi'nde aralıklarla meydana gelen depremlerle ilgisi olmadığı belirtildi. Çevredeki esnaf ve balıkçılar da denizdeki çekilmenin her yıl olduğunu söyledi.