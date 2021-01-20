Akyaka'da deniz 20 metre çekildi - Son Dakika

Akyaka'da deniz 20 metre çekildi
20.01.2021 16:38
Muğla'nın Ula ilçesinde yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği tatil bölgelerinden Akyaka'da deniz suyu, 20 metre kadar çekildi. Çekilmenin Ege Bölgesi'nde aralıklarla meydana gelen depremlerle ilgisi olmadığı belirtildi.
Ula ilçesine bağlı Akyaka'da, gel-git sonrası denizde yaklaşık 20 metre çekilme meydana geldi. İlk kez denizde çekilmeyi görenler şaşkınlık yaşarken, bir yandan da doğa olayını cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.
"DEPREMLE İLGİLİ YOK, HER YIL OLUYOR"
Kıyıda kumlardan adacıklar oluştu, çocuklar adacıkların üzerinden atlayarak uzun süre oyun oynadı. Çekilmenin Ege Bölgesi'nde aralıklarla meydana gelen depremlerle ilgisi olmadığı belirtildi. Çevredeki esnaf ve balıkçılar da denizdeki çekilmenin her yıl olduğunu söyledi.
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