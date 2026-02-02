Feci kaza! Ambulans ile işçi servisi çarpıştı, çok sayıda yaralı var - Son Dakika
Feci kaza! Ambulans ile işçi servisi çarpıştı, çok sayıda yaralı var

Feci kaza! Ambulans ile işçi servisi çarpıştı, çok sayıda yaralı var
02.02.2026 20:04  Güncelleme: 20:28
Feci kaza! Ambulans ile işçi servisi çarpıştı, çok sayıda yaralı var
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde ambulans ile işçi servisi çarpıştı. Meydana gelen kazada 11 kişi yaralanırken; olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi,

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde ambulans ile işçi servisinin çarpıştığı kazada 11 kişi yaralandı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaza, Akyazı ilçesinde D-140 karayolu Bedilkazancı Mahallesi Kavşağı'nda saat 17.00 sularında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, D.B.Ş. idaresindekiambulans ile işçileri taşıyan A.S. idaresindeki servis minibüsü çarpıştı.

FECİ KAZADA BİLANÇO AĞIR

Çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan 11 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere sevk edildi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Jandarma, 3. Sayfa, Sakarya, Akyazı, Ulaşım, Kaza, Son Dakika

3. Sayfa

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Feci kaza! Ambulans ile işçi servisi çarpıştı, çok sayıda yaralı var - Son Dakika
