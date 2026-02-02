Sakarya'nın Akyazı ilçesinde ambulans ile işçi servisinin çarpıştığı kazada 11 kişi yaralandı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
Kaza, Akyazı ilçesinde D-140 karayolu Bedilkazancı Mahallesi Kavşağı'nda saat 17.00 sularında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, D.B.Ş. idaresindekiambulans ile işçileri taşıyan A.S. idaresindeki servis minibüsü çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan 11 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere sevk edildi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
Son Dakika › 3. Sayfa › Feci kaza! Ambulans ile işçi servisi çarpıştı, çok sayıda yaralı var - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?