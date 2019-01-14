Akyazı Sgm'de Anlamlı Etkinlik
24 dakika önce
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyetlerine devam eden Akyazı Sosyal Gelişim Merkezi anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
bünyesinde faaliyetlerine devam eden Akyazı
Sosyal Gelişim Merkezi anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı.
Bu kapsamda Çocuk Kulüpleri 'Tasavvuf Yolunda Bir Şair: Niyazi-i Mısri' anma, şiir ve ilahi dinletisi programını katılımcılarla buluşturdu. Programında başında Niyazi-i Mısri'nin hayatını anlatan animasyon tanıtım videosu minik öğrencilere izletildi. Drama sınıfı öğrencilerinin okuduğu 'İmiş' isimli şiir ile programa devam edildi. Bağlama
sınıfı öğrencisi Beyzanur Aksoy'un seslendirdiği "Çağırıram Dost" ilahisiyle program sona erdi. Etkinliğe Aile ve Çocuk Hizmetleri Şube Müdürü Murat Kıroğlu, Akyazı SGM Sorumlusu Hatice
Kübra Yazaroğlu ve çok sayıda minik öğrenci katıldı.
Program sonunda konuşma yapan Aile ve Çocuk Hizmetleri Şube Müdürü Murat Kıroğlu, "Öğrencilerimizin çalışmaları neticesinde çok anlamlı bir etkinliği daha tamamladık. Önümüzdeki süreçte de böyle kıymetli isimlerimizi çocuklarımızla tanıştırmaya devam edeceğiz. İnşallah ikinci dönem öğrencilerimiz böyle anlamlı etkinliklerle bizlerle beraber olacaklar" sözlerine yer verdi. - SAKARYA
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 01:46 Kaynak: İHA
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