Akyurt'ta atık getirme merkezi ile mahalle konağının temeli atıldı - Son Dakika

Akyurt'ta atık getirme merkezi ile mahalle konağının temeli atıldı

Akyurt'ta birinci sınıf atık getirme merkezi ile Kızık Mahalle Konağının temeli atıldı.

Akyurt'ta atık getirme merkezi ile mahalle konağının temeli atıldı, System.String[]

Akyurt'ta birinci sınıf atık getirme merkezi ile Kızık Mahalle Konağının temeli atıldı.

İlçede önce Yıldırım Mahallesi Gül Caddesi'nde yer alan şantiye alanında atık getirme merkezi inşaatının, ardından Kızık Mahalle Konağı'nın temeli atıldı.

Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, 20 proje hedefiyle girdikleri 2020 yılında inşaatlara hız verdiklerini söyledi.

Akyurt'un gelişiminin ileri yönde ve hızlı olacağını belirten Ayık, "Çok sayıda projemiz aynı anda ilerliyor. Atık getirme merkezi kullanılmayan eşyalardan eski elektronik eşyalara, beyaz eşyadan kıyafete birçok eşyanın getirileceği, geri dönüşüme katkı sağlayacak bir alan olacak." dedi.

Geçtiğimiz aylarda TOKİ'den başlattıkları Sıfır Atık Projesi ile evsel atıkların da büyük oranda geri dönüşümünü sağladıklarını anlatan Ayık, "Yıldırım ve Beyazıt mahallelerimizi de projeye dahil ettik. Zamanla Akyurt'un tamamına yayılacak. Buraya atıklarını getiren vatandaşlarımıza, getirdikleri atık miktarına göre küçük hediyelerimiz olacak." diye konuştu.

Ayık, mahallelerde köy kültürünün tamamen yerleşik durumda olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Geleneklerimiz günlük yaşama hakim halde. Eskiden konaklarda toplanılır, oyunlar oynanır, sohbetler edilirdi. Düğün ve cenazelerde insanlar konaklarda bir arada olurdu. Bu bir kültürün yansımasıdır. Mahallelerimizde buna özlem oldukça fazla. Neredeyse tüm mahallelerimizde konaklarımız var. Kullanılabilir durumda olanların tadilatını yaparak, olmayan mahallelerimize de yeni konaklar yaparak kültürümüze hizmet ediyoruz. Kızık konağımız ve geçtiğimiz hafta temelini attığımız Saracalar konağımız da bu hizmetin bir parçası. İnşallah en kısa sürede tamamlayıp hizmete açacağız."

Hilal Ayık, Akyurt, Kızık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2020 13:31 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Akyurt'ta atık getirme merkezi ile mahalle konağının temeli atıldı - Son Dakika

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