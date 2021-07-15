Akyurt'ta çevreyi kirleten işletmeye 270 bin lira ceza - Son Dakika

Ankara'nın Akyurt ilçesinde içme suyu kaynağını kirlettiği tespit edilen biyogaz tesisine 270 bin lira ceza kesilirken, yetkililere yönelik adli işlem başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, bölgedeki bazı çeşmelerden kirli su aktığını tespit etti.

Ekipler tarafından yapılan inceleme ve araştırma sonucu tarım arazilerine biyogaz tesisine ait tankerler tarafından hayvansal atık boşaltıldığı ve eğim sebebiyle atığın dere yatağına aktığı belirlendi. Dere yatağına akan hayvansal atığın ise yeraltı kaynaklarına karışarak bölgedeki çeşme suyunu kirlettiği tespit edildi.

Tarım arazisine hayvansal atık boşaltan işletmeye 270 bin lira dari para cezası uygulanırken, şirket yetkilileri hakkında ise adli işlem başlatıldı.

Ayrıca ekipler tarafından bölgede yapılan denetim çalışmaları sıklaştırıldı.