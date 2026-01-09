Ala\'dan Gazetecilere Kutlama

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, "Hakikatin izini sürmenin tüm zorluklarına rağmen bu sorumluluğu cesaretle omuzlayan ve toplumu aydınlatan tüm basın emekçilerinin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum." ifadesini kullandı.

Ala, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Dünyanın içinden geçtiği bu çalkantılı dönemde, mazlumların sesi olmanın ve hakikatin izini sürmenin tüm zorluklarına rağmen bu sorumluluğu cesaretle omuzlayan ve toplumu aydınlatan tüm basın emekçilerinin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum. Bu anlamlı günde, görevi esnasında hayatını kaybeden, hakikatin bedelini canlarıyla ödeyen tüm basın mensuplarını rahmetle anıyorum."