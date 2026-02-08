Ala'dan Güneş'e Nefret Söylemine Tepki

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Eskişehir'in Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'i hedef alan sosyal medya paylaşımına ilişkin, "Seçilmiş bir kamu görevlisine ve kadın onuruna yapılan bu saldırı, aynı zamanda demokratik iradeye ve toplumsal barışa yönelik bir suçtur. Siyaseti, aşağılayıcı bir zemine çekmeye çalışan bu zihniyete asla teslim olmayacağız." ifadelerini kullandı.

Ala, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Güneş'i hedef alan sosyal medya paylaşımına tepki gösterdi.

Güneş'e yönelik nefret söylemlerini lanetlediklerini belirten Ala, şunları kaydetti:

"Hizmetleri ve temsil tarzıyla gurur duyduğumuz saygıdeğer Mihalgazi Belediye Başkanı'mıza yönelik, söyleyenin mensup olduğu partisi tarafından da tasvip edilmeyeceğini kuvvetle tahmin ettiğim kimliğini, kıyafetini ve yaşam tarzını hedef alan iğrenç ve aşağılık nefret söylemini şiddetle lanetliyoruz. Aziz milletimizin değerlerine ve saygıdeğer bir hanımefendiye karşı kullanılan bu mefluç dil, üslup ve içeriğiyle asla kabul edilemez.

Bu nefret söylemi açıkça her türlü insani, ahlaki ve hukuki değerin karşısındadır. Seçilmiş bir kamu görevlisine ve kadın onuruna yapılan bu saldırı, aynı zamanda demokratik iradeye ve toplumsal barışa yönelik bir suçtur. Siyaseti, aşağılayıcı bir zemine çekmeye çalışan bu zihniyete asla teslim olmayacağız. Türkiye'nin geleceğinde bu zihniyetin yeri yoktur ve ülkemiz bu anlayışı çoktan geride bırakmıştır."