Ala'dan Güneş'e Nefret Söylemine Tepki - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Ala'dan Güneş'e Nefret Söylemine Tepki

08.02.2026 13:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Efkan Ala, Mihalgazi Belediye Başkanı Güneş'e yapılan saldırıları kınayarak demokrasi vurgusu yaptı.

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Eskişehir'in Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'i hedef alan sosyal medya paylaşımına ilişkin, "Seçilmiş bir kamu görevlisine ve kadın onuruna yapılan bu saldırı, aynı zamanda demokratik iradeye ve toplumsal barışa yönelik bir suçtur. Siyaseti, aşağılayıcı bir zemine çekmeye çalışan bu zihniyete asla teslim olmayacağız." ifadelerini kullandı.

Ala, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Güneş'i hedef alan sosyal medya paylaşımına tepki gösterdi.

Güneş'e yönelik nefret söylemlerini lanetlediklerini belirten Ala, şunları kaydetti:

"Hizmetleri ve temsil tarzıyla gurur duyduğumuz saygıdeğer Mihalgazi Belediye Başkanı'mıza yönelik, söyleyenin mensup olduğu partisi tarafından da tasvip edilmeyeceğini kuvvetle tahmin ettiğim kimliğini, kıyafetini ve yaşam tarzını hedef alan iğrenç ve aşağılık nefret söylemini şiddetle lanetliyoruz. Aziz milletimizin değerlerine ve saygıdeğer bir hanımefendiye karşı kullanılan bu mefluç dil, üslup ve içeriğiyle asla kabul edilemez.

Bu nefret söylemi açıkça her türlü insani, ahlaki ve hukuki değerin karşısındadır. Seçilmiş bir kamu görevlisine ve kadın onuruna yapılan bu saldırı, aynı zamanda demokratik iradeye ve toplumsal barışa yönelik bir suçtur. Siyaseti, aşağılayıcı bir zemine çekmeye çalışan bu zihniyete asla teslim olmayacağız. Türkiye'nin geleceğinde bu zihniyetin yeri yoktur ve ülkemiz bu anlayışı çoktan geride bırakmıştır."

Kaynak: AA

Demokrasi, Güncel, Güneş, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ala'dan Güneş'e Nefret Söylemine Tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Netanyahu suikastı yıllar sonra itiraf etti: Evet Biz öldürdük Netanyahu suikastı yıllar sonra itiraf etti: Evet! Biz öldürdük
TÜVTÜRK’te polis memurunun dövülerek öldürüldüğü olayın detayları netleşti TÜVTÜRK'te polis memurunun dövülerek öldürüldüğü olayın detayları netleşti
Skriniar ve Asllani’nin cezaları onandı Skriniar ve Asllani'nin cezaları onandı
Trump’tan dünyayı etkileyecek İran kararı Kararnameyi imzaladı Trump'tan dünyayı etkileyecek İran kararı! Kararnameyi imzaladı
Yine böcek ilacı 11 kişi hastaneye kaldırıldı Yine böcek ilacı! 11 kişi hastaneye kaldırıldı
Tahran’daki askeri tesiste yangın Tahran'daki askeri tesiste yangın

14:25
Belediye başkanını kıyafeti üzerinden hedef alan şahıs tutuklandı
Belediye başkanını kıyafeti üzerinden hedef alan şahıs tutuklandı
14:16
Genç kadından “Birinin ilki olmak ister misin“ sorusuna skandal yanıt
Genç kadından "Birinin ilki olmak ister misin?" sorusuna skandal yanıt
14:05
Polis memurunu döverek öldüren şüphelilerin ifadesi ortaya çıktı
Polis memurunu döverek öldüren şüphelilerin ifadesi ortaya çıktı
13:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan uyardı, 3 kamu bankası resmen harekete geçti
Cumhurbaşkanı Erdoğan uyardı, 3 kamu bankası resmen harekete geçti
12:58
Üniversite stajında köklü değişiklik Resmi Gazete’de yayımlandı, 7 ilde başlayacak
Üniversite stajında köklü değişiklik! Resmi Gazete'de yayımlandı, 7 ilde başlayacak
11:26
Annesinin cenazesinde abisini öldüren cani: Ben hep mermi ağzında gezerim
Annesinin cenazesinde abisini öldüren cani: Ben hep mermi ağzında gezerim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2026 15:28:13. #7.11#
SON DAKİKA: Ala'dan Güneş'e Nefret Söylemine Tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.