Alabora olan bottaki genci arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Alabora olan bottaki genci arama çalışmaları sürüyor
31.12.2020 17:13
- Alabora olan bottaki genci arama çalışmaları sürüyor Ali Nail Gündoğan'ın ailesinin umutlu bekleyişi devam ediyor Hatay'ın Samandağ ilçesinde akşam saatlerinden arkadaşıyla denize açıldıkları botun alabora olması sonucu sonucu suya düşerek kaybolan gencin ailesi arama kurtarma çalışmasını...
- Alabora olan bottaki genci arama çalışmaları sürüyor
Ali Nail Gündoğan'ın ailesinin umutlu bekleyişi devam ediyor
HATAY - Hatay'ın Samandağ ilçesinde akşam saatlerinden arkadaşıyla denize açıldıkları botun alabora olması sonucu sonucu suya düşerek kaybolan gencin ailesi arama kurtarma çalışmasını umutlu takip ediyor.
Edinilen bilgiye göre, dün akşam saat 21.00 sıralarında Ali Nail Gündoğan'nın arkadaşıyla Samandağ açıklarında şişme botla denize açıldı. Bot kısa süre sonra şiddetli rüzgar nedeniyle alabora oldu. Denize düşen Ali Nail Gündoğan kaybolurken arkadaşı kendi imkanlarıyla kurtuldu.
Sahil Güvenlik Komutanlığı Arama Kurtarma ekibi arama kurtarma çalışmasını sürdürüyor. Gündoğan'ın ailesi de umutlu bekleyişlerini sürdürüyor.
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