Alacak verecek meselesi yüzünden kuzenini ayağından vuran adam, hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti - Son Dakika
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Alacak verecek meselesi yüzünden kuzenini ayağından vuran adam, hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti

17.05.2022 11:15

Kağıthane'de karşısından gelen kuzenini alacak verecek meselesi yüzünden ayağından vuran adamın rahat tavırları pes dedirtti. Kuzeni vuran adam hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam ederken, ayağından vurulan adam ise ise acı içinde yere düşerek yardım bekledi.

Kağıthane'de karşısından gelen kuzenini alacak verecek meselesi yüzünden ayağından vuran şahıs, hiçbir şey olmamış gibi yürüyerek yoluna devam etti. Dehşet anları kameralara yansırken, kuzenini yaralayan şahıs saklandığı kıraathane mutfağında Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı.

PARA MEVZUSU NEDENİYLE AYAĞINDAN VURDU

Kağıthane Şirintepe Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde saat 12.45 sıralarında yaşanan olayda, sokakta yürüyen Mehmet Şirin Varışlı, aralarında alacak verecek meselesi olan kuzeni Refik Kılıçarslan (40) karşılaştı. Kuzeninin kendisine doğru geldiğini gören Mehmet Şirin Varışlı, alacak verecek mevzusu yaşadığı kuzeni Refik Kılıçarslan'ı konuşmasına izin vermeden tabancasını çekerek ayağından vurdu.

HİÇBİR ŞEY OLMAMIŞ GİBİ YOLUNA DEVAM ETTİ

Kuzeni vuran Mehmet Şirin Varışlı hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam ederken, ayağından vurulan Refik Kılıçarslan ise acı içinde yere düşerek yardım bekledi. Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Refik Kılıçarslan, Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

POLİS, MUTFAKTA TABANCAYLA BİRLİKTE YAKALADI

Olay yerinde incelemelerde bulunan Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olayı gerçekleştiren Mehmet Şirin Varışlı'yı yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda Mehmet Şirin Varışlı'nın Sultan Selim Mahallesi'ndeki içerisindeki kıraathanede olduğu bilgisini alan polis ekipleri, kıraathaneye baskın düzenledi. Kağıthane polisinin geldiğini gören şahıs, tabancayı çöp kutusuna atarak mutfakta saklanmaya çalıştı. Polis ekipleri mutfakta saklanan Mehmet Şirin Varışlı'yı yakalayarak gözaltına aldı.

SALDIRGAN KUZEN TUTUKLANDI

Şahsın üzerinde arama yapan polis ekipleri, bir miktar marihuana ele geçirdi. Emniyete götürülen Mehmet Şirin Varışlı'nın "uyuşturucu madde kullanmak" ve "tehdit" suçlarından kaydı olduğu öğrenildi. İfadesi alınarak adli işlemleri yapılan şahıs, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece "kasten yaralama" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KUZENİNİ SOKAK ORTASINDA AYAĞINDAN VURDUĞU ANLAR KAMERADA

Kağıthane'de alacak verecek meselesi olan kuzeninin ayağından vurduğu anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, sokakta karşılaşan kuzenlerden bir tanesinin belindeki tabancayı çıkartıp, karşısındaki kuzenini ayağından vurup, yürüyerek yoluna devam ettiği, yaralı şahsa da mahalledeki vatandaşların yardım ettiği görülüyor.

YORUMLAR
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İkiz yeğenlerini döven amcalardan biri serbest bırakılırken, birine ev hapsi verildi İkiz yeğenlerini döven amcalardan biri serbest bırakılırken, birine ev hapsi verildi Kafe önünde 3 kişinin yaralandığı silahlı- sopalı kavga kamerada Kafe önünde 3 kişinin yaralandığı silahlı- sopalı kavga kamerada

Mehmet Şirin, Kağıthane, Polis, Silah, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Alacak verecek meselesi yüzünden kuzenini ayağından vuran adam, hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Alacak verecek meselesi yüzünden kuzenini ayağından vuran adam, hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti - Son Dakika
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