Alaçam Genç İşadamları Derneği kuruldu

Samsun'da bir araya gelen iş insanları, Alaçam Genç İşadamları Derneğini kurdu.

Kaymakam Fikret Zaman, Alaçam Öğretmenevinde düzenlenen derneğin ilk toplantısında, derneğin Alaçam'a hayırlı olmasını temennisinde bulunarak, kuruluşunda emeği geçenlere teşekkür etti ve üyelerine başarı diledi.

Belediye Başkanı İlyas Acar da dernek sayesinde ilçedeki genç iş insanlarının bir çatı altında toplandığını belirterek, "Sosyal ve ekonomik dayanışmayı sağlamak, ilçemizin kalkınmasına katkı sağlamak için birlikte hareket edeceğiz. Üreten, göç vermeyen bir Alaçam için projeler üretip elimizden gelen katkıyı sağlamak için çalışacağız." dedi.