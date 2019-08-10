Son Dakika Haberleri: Alaçatı'daki otelin kirasını ödemeyen Emre Altuğ icralık oldu
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Alaçatı'daki otelin kirasını ödemeyen Emre Altuğ icralık oldu

22 dakika önce

Alaçatı'da 2013 yılında açtığı otelin kira bedelini ödemeyince açılan mahkeme sonucu oteli tahliye eden sanatçı Emre Altuğ, 1 Ocak 2018'de ödemesi gereken borcunu ödemeyince icralık oldu.

Alaçatı'daki otelin kirasını ödemeyen Emre Altuğ icralık oldu, System.String[]
Alaçatı'da 2013 yılında açtığı otelin kira bedelini ödemeyince açılan mahkeme sonucu oteli tahliye eden sanatçı Emre Altuğ, 1 Ocak 2018'de ödemesi gereken borcunu ödemeyince icralık oldu. 2 Ocak 2019 tarihinde mal sahipleri ile anlaşma sağlayan ve protokol imzalayan Altuğ, 31 Temmuz 2019 tarihinde de borcunu ödemeyince yine icralık oldu.

1 Ocak 2013 tarihinde Alaçatı'da bir otel kiralayan ve Bay Sako adıyla işletmeye açan Emre Altuğ, kira bedelini ödemeyince mal sahipleri tarafından Çeşme İcra Hukuk Mahkemesinde açılan dava sonucu oteli tahliye etmişti. 1 Ocak 2018 tarihinde kira bedelini ödeyeceğini taahhüt eden Emre Altuğ, taahhüt ettiği tarihte borcunu ödemeyince icralık olmuştu. 2 Ocak 2019 tarihinde mal sahipleri ile anlaşma sağlayan Altuğ, EA Prodüksiyon ve Dış Ticaret adlı şirketin yetkilisi ve müteselsil kefil olarak, mal sahiplerine 31 Temmuz vadeli 163 bin 107 lira ve mal sahiplerinin avukatı Doğan Deyirmenci'ye de yine aynı vadeli 18 bin 598 lira tutarında senet vermiş ve protokol imzalamıştı. Ancak 31 Temmuz 2019 tarihinde de iki senedin bedelini ödemeyen Emre Altuğ, senet vadesine ve protokole uymadığı için yeniden icralık oldu. - İZMİR
Emre Altuğ, Alaçatı, Magazin

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 02:34 Kaynak: İHA
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