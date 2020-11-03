ÇKA hibe projelerinin imza töreni gerçekleştirildi - Son Dakika

Çukurova Kalkınma Ajansı (ÇKA) hibe projelerinin imza töreni Vali Süleyman Elban başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilik makam toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya; Vali Yardımcısı Zafer Öz, Aladağ Belediye Başkanı Mustafa Akgedik, Çukurova Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Lutfi Altunsu ile ilgili yetkililer katıldı.

Toplantıda, "Aladağ'da Hayat Var" ile "Ulu Cami ve Çevresi Meydan Düzenlemesi" projeleri imzalandı.

İmzaların atılmasının ardından projelerle ilgili bir değerlendirmede bulunan Vali Elban, "Aladağ'da Hayat Var" projesi kapsamında, Aladağ'daki ekonomik faaliyetlerin çeşitlendirilmesi ve kırsaldan kente olan göçün engellenmesine katkı sağlamayı amaçladıklarını kaydetti.

Bu projeyle Aladağ'da üretilen ulusal ölçekli yöresel değerlerin, ekonomiye kazandırılacağını ifade eden Elban, özellikle kırsalda kadın istihdamının artırılacağını ve ilçenin sosyo-ekonomik durumunun iyileştirilerek bölgenin turizm potansiyelinin de artacağını öngördüklerini belirtti.

"Ulu Cami ve Çevresi Meydan Düzenlemesi" projesiyle de Ulu Cami'nin civarında bulunan tarihi kent merkezi ve çevresinde düzenlemeler yapılacağını aktaran Elban, bölgede festivallere entegre yerel lezzetlerin satışa sunulabileceği bir pazarın oluşturulacağını bildirdi.

Vali Elban, her iki projenin de Adana'ya ve ülkeye hayırlar getirmesini temenni etti.