Aladağ Kaymakamı Cebeci, öğretmenler ve öğrencilerle buluştu

Cebeci, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Gazi Yılancıoğlu ile Sinanpaşa Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Sanko Aladağ Anadolu Lisesi 'ni ziyaret etti.

Aladağ Kaymakamı Emre Cebeci, eğitim öğretimin başlaması dolayısıyla öğretmenler ve öğrencilerle bir araya geldi.

Kaynak: AA

Aladağ, Güncel, Son Dakika

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