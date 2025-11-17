Alaiye Şehitleri, Çatalca'da Saygı ve Minnetle Anıldı

(ANTALYA) - Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, Çatalca'da düzenlenen Alaiye Şehitliği Anma Töreni'ne katıldı. Vatan savunması sırasında şehit düşen Alaiye Redif Taburu'na bağlı 657 kahraman asker, vefatlarının 113'üncü yılında saygı ve minnetle anıldı.

Çatalca savunma hattında vatan uğruna can veren Alaiye Taburu kahramanları, Çatalca'da düzenlenen törende rahmet ve minnetle anıldı. Törene Çatalca Kaymakamı Yasin Öztürk, Garnizon Komutanı Yarbay Harun Aydemir, Çatalca Belediye Başkanı Erhan Güzel, Özçelik, Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Murat Levent Koçak, Alanya Kent Konseyi Başkanı Nurhan Özcan, ilçe protokolü, Alanya Kent Konseyi üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından anıta çelenkler sunuldu. Alanya heyeti ve katılımcılar, şehitlik anıtına karanfil bıraktı.

Törende konuşan Özçelik, Alaiye Taburu'nun 1912 yılında Çatalca savunma hattında en ağır görevlerden birini üstlendiğini hatırlatarak, yüzlerce askerin baskına uykuda yakalanmasına rağmen vatanı savunmak için son nefesine kadar çarpıştığını ifade etti. Özçelik, bu destanın yalnızca Alanya'nın ya da Çatalca'nın değil; tüm milletin ortak acısı ve gururu olduğunu belirtti. Alaiye Taburu'nun hikayesinin, adını dahi bilmedikleri bir köyde gözünü kırpmadan can veren Anadolu gençlerinin millet olma bilincini ve vatan sevgisini geleceğe taşıyan bir miras olduğunu kaydeden Özçelik, Alanya Kent Konseyi'nin bu tarihi yaşatma yönündeki gayretlerine de dikkati çekerek, şehitleri rahmet ve minnetle andı.

Kaymakam Öztürk ile Belediye Başkanı Güzel'e ziyaret

Özçelik ile Koçak, Çatalca Belediye Başkanı Erhan Güzel ve Çatalca Kaymakamı Yasin Öztürk'ü makamlarında ziyaret etti.

Alanya Kent Konseyi'nden geleneksel anma programı

Alanya Kent Konseyi Başkanı Nurhan Özcan ise Çatalca Alaiye Şehitleri Anma Programı'nı her yıl düzenleyerek geleneksel hale getirdiklerini belirterek, iki kent arasındaki kardeşlik bağını daha da güçlendirmeyi sürdüreceklerini kaydetti. Özcan, bu yıl düzenlenen anma programının da aynı anlayış ve geniş katılımla gerçekleştirildiğini sözlerine ekledi.