Alan elle veren el buluştu
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Türkiye Sakatlar Derneği Çerkezköy Şubesi tarafından Çerkezköy'ün dört bir yanına yerleştirilen giysi kutuları dün Dernek Şube Başkanı Gülnur Kocaçınar tarafından açıldı.
Türkiye Sakatlar Derneği Çerkezköy Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 04:48 Kaynak: İHA
Şubesi tarafından Çerkezköy'ün dört bir yanına yerleştirilen giysi kutuları dün Dernek Şube Başkanı Gülnur Kocaçınar tarafından açıldı. 30 kutunun çoğunun dolu olduğu gözlemlenirken, giysilerin bir kısmının Sakatlar Derneği'ne bir kısmının da ihtiyaç sahiplerine ücretsiz olarak giysi dağıtımı yapan belediye mağazasına verileceği öğrenildi.
Türkiye Sakatlar Derneği Çerkezköy Şubesi'nin alan elle veren eli buluşturmak amacıyla ilçenin çeşitli yerlerine yerleştirdiği giysi kutuları açıldı. Kutulardan çıkan eşyanın bir kısmının derneğe bir kısmının ise belediyenin ihtiyaç sahiplerine ücretsiz olarak giysi ulaştırdığı ücretsiz satış mağazasına verileceği kaydedildi. Konu hakkında açıklamalarda bulunan Dernek Şube Başkanı Gülnur Kocaçınar, "Giysilerimizi dernekte ayrıştırma işlemlerini tamamladık. Giysi kutularının doluluk oranı yüksekti, bu da bizi son derece sevindirdi. Bu toplanan ürünlerin bir kısmı dernekte bir kısmı ise ücretsiz giysi satış mağazasına verilecektir. Destekte bulunan tüm Çerkezköy halkına duyarlılıklarından ötürü teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verdi. - TEKİRDAĞ
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