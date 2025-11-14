Alanya Belediyesi'nden İhtiyaç Sahibi Aileye Konteyner Ev - Son Dakika
Alanya Belediyesi'nden İhtiyaç Sahibi Aileye Konteyner Ev

14.11.2025 12:32
Alanya Belediyesi, Karamanlar Mahallesi'nde yaşayan ihtiyaç sahibi bir aileye konteyner ev tahsis etti. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, ailenin yaşam koşullarını iyileştirmek amacıyla yeni bir ev sağladı.

(ANTALYA)- Alanya Belediyesi ve hayırsever vatandaşlar iş birliğiyle Karamanlar Mahallesi'nde yaşayan ihtiyaç sahibi bir aileye konteyner ev tahsis edildi.

Alanya Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen saha çalışmaları kapsamında tespit edilen ailenin yaşam koşullarının iyileştirilmesi için harekete geçildi. Kış ayları yaklaşırken güvenli ve sağlıklı bir yaşam alanı oluşturmak amacıyla hazırlanan konteyner ev, kısa sürede ailenin bulunduğu bölgeye nakledilerek kurulumu tamamlandı.

Evin aileye teslimi sırasında Belediye Başkan Danışmanı Faruk Konukçu, Belediye Meclis Üyeleri Halime Dim Ceylan, Ali Taşlı ve İrem Yunusoğlu, Sosyal Yardım İşleri Müdürü Hüseyin Doğan ve Karamanlar Mahalle Muhtarı Mustafa Yüksel de hazır bulundu ve aileyle bir araya gelerek sevinçlerine ortak oldu.

Belediye Başkan Danışmanı Faruk Konukçu, "Karamanlar Mahallemizdeki Cemile Yüksel teyzemiz yatalaktı ve kızlarıyla birlikte yaşadığı ev ne yazık ki sağlıklı bir yaşam alanı değildi. Arkadaşlarımızın hayırlı katkılarıyla kendilerine yeni bir ev teslimi gerçekleştirdik. Muhtarımızla birlikte buradayız. Tüm vatandaşlarımızın sağlıklı yaşam koşullarına sahip olması için belediye olarak elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Sosyal destek projelerimizle kent genelindeki ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmayı hedefliyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA

