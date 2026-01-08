Alanya Belediyespor 8'li Finallere Yükseldi - Son Dakika
Alanya Belediyespor 8'li Finallere Yükseldi

08.01.2026 23:28
ON Hotels Alanya Belediyespor, Vojvodina Novi Sad'ı 3-1 yenerek Avrupa'da 8'li finallere yükseldi.

Sırbistan'ın Vojvodina Novi Sad takımını 3-1 yenen ON Hotels Alanya Belediyespor, Voleybol Erkekler CEV Kupası 8'li Finaller Turu'na yükseldi.

ON Hotels Alanya Belediyespor, Erkekler CEV Kupası 16'lı Finaller Turu rövanş maçında deplasmanda Sırbistan ekibi Vojvodina Novi Sad takımıyla karşı karşıya geldi.

Novi Sad kentindeki Küçük Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı 19-25, 25-16, 20-25 ve 22-25'lik setlerle 3-1 kazanan Antalya temsilcisi, adını 8'li finaller turuna yazdırdı.

Kulüp tarihinde ilk kez Avrupa kupasında mücadele eden ON Hotels Alanya Belediyespor ilk karşılaşmayı da 3-2 kazamıştı.

On Hotels Alanya Belediyespor, 8'li finaller turunda Belçika'nın Greenyard Maaseik takımıyla eşleşti.

Kaynak: AA

