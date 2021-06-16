Alanya'da 5 ayrı suçtan aranan şüpheli yakalandı - Son Dakika

Antalya'nın Alanya ilçesinde hırsızlık, mala zarar verme ve işyeri dokunulmazlığını ihlal etme gibi 5 ayrı suçtan aranan şüpheli jandarmanın sıkı takibi sonucu yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) dedektifleri, hırsızlık, işyeri dokunulmazlığını ihlal etme, alkol veya uyuşturucu maddenin etkisi altındayken araç kullanma, mala zarar verme gibi 5 ayrı suçtan aranan Mustafa İ. (43) şüpheli ilçede olduğu bilgisine ulaşarak harekete geçti. Ekipler yaptıkları teknik ve fiziki takip sonrası Mustafa İ.'yi Çıplaklı Mahallesi'nde yaya olarak ilerlediği sırada yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheli karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - ANTALYA