Alanya'da Bıçaklı Kavga: 7 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Alanya'da Bıçaklı Kavga: 7 Yaralı

Alanya\'da Bıçaklı Kavga: 7 Yaralı
26.01.2026 16:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Alanya'da alacak anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 7 kişi yaralandı, şüpheliler gözaltına alındı.

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde alacak anlaşmazlığı nedeniyle iki grup arasında çıkan bıçaklı ve zincirli kavgada yaralanan 7 şüpheli, tedavilerinin ardından gözaltına alındı. Şüpheliler adliyeye sevk edilirken, kavga cep telefonuyla görüntülendi.

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Saray Mahallesi Nergiz Sokak'ta meydana geldi. Para meselesi nedeniyle husumetli olan iki grup arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Bıçak ve zincirlerin kullanıldığı kavgada 7 kişi, çeşitli yerlerinden yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekibi geldi. Kavga sonrası araçlarıyla olay yerinden kaçan ve yaralı oldukları belirlenen 4 şüpheli, polisin takibi ile Hacet Mahallesi'nde yakalandı. Diğer 3 yaralıya sağlık ekipleri müdahale etti. Hastaneye götürülen yaralılar A.D., H.D., A.G., B.G., A.G., A.G., H.G., tedavilerinin ardından gözaltına alındı. Şüpheliler, işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi. Diğer yandan kavga çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerde; tarafların birbirlerine zincirlerle saldırdığı anlar yer aldı.

Kaynak: DHA

Alanya, Güncel, Kavga, Olay, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Alanya'da Bıçaklı Kavga: 7 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Proje okullarında mülakat“ iddiasına yanıt "Proje okullarında mülakat" iddiasına yanıt
Gazetecinin sır ölümü Evinde cansız bedeni bulundu Gazetecinin sır ölümü! Evinde cansız bedeni bulundu
Galatasaray, Yaser Asprilla’yı KAP’a bildirdi İşte transferin maliyeti Galatasaray, Yaser Asprilla'yı KAP'a bildirdi! İşte transferin maliyeti
Hazal Kaya’dan ilginç çıkış: Daha Tarkan’la tanışmadım Hazal Kaya'dan ilginç çıkış: Daha Tarkan'la tanışmadım
Antalyaspor 7 maç aradan sonra kazandı Antalyaspor 7 maç aradan sonra kazandı
Gaziantep’te 4.1 büyüklüğünde deprem Gaziantep'te 4.1 büyüklüğünde deprem

16:47
Saç örme akımına katılan hemşire için karar verildi İfadesinde dikkat çeken sözler
Saç örme akımına katılan hemşire için karar verildi! İfadesinde dikkat çeken sözler
16:36
İşte Durdona Khakımova’nın cesedinin valizde dolaştırıldığı anlar
İşte Durdona Khakımova'nın cesedinin valizde dolaştırıldığı anlar
16:16
Oranlar alam veriyor “Türkiye için felaket“ diyen Erdoğan’ı haklı çıkartan harita
Oranlar alam veriyor! "Türkiye için felaket" diyen Erdoğan'ı haklı çıkartan harita
15:47
Muhittin Böcek iddianamesinde şok detaylar Boşanma masrafı 55,2 milyon lira
Muhittin Böcek iddianamesinde şok detaylar! Boşanma masrafı 55,2 milyon lira
15:10
Türkiye’nin konuştuğu kesik baş cinayetinin ayrıntıları kan dondurdu
Türkiye'nin konuştuğu kesik baş cinayetinin ayrıntıları kan dondurdu
14:52
Ülkede tarihi felaket 800 binden fazla kişi elektriksiz kaldı, binlerce uçuş iptal edildi
Ülkede tarihi felaket! 800 binden fazla kişi elektriksiz kaldı, binlerce uçuş iptal edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2026 16:56:13. #7.11#
SON DAKİKA: Alanya'da Bıçaklı Kavga: 7 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.