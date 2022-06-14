Ekipler, olayı gerçekleştirdiği iddiasıyla şüpheli K.S, S.Ç, H.H.K, M.C. ve O.Ç.K'yi gözaltına aldı. Olayda kullanılan iki silaha da el konuldu.

Alanya'da misafir olduğu evde hırsızlık yaptığı iddiasıyla bir kişi yakalandı

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, Antalya, Alanya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Alanya'da bir kişiyi darbeden 5 şüpheliden 2'si tutuklandı - Son Dakika

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