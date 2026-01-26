Alanya\'da Borç Meselesi Nedeniyle Kavga: 7 Yaralı

Antalya'nın Alanya ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 7 kişi yaralandı.
Saray Mahallesi Nergiz Sokak'ta, borç meselesi nedeniyle iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
Bıçak ve zincirlerin kullanıldığı kavgada 7 kişi yaralandı.
Olayın ardından araçla yaralı olarak kaçan 4 kişi kovalamaca sonucu Hacet Mahallesi'nde polis ekiplerince yakalandı.
Sağlık ekipleri, yaralıları çevredeki hastanelere sevk etti.
