Alanya'da Çöp Kamyonu Kazası: 3 Yaralı

17.01.2026 15:49
Alanya'da çarpışan çöp kamyonu ve kamyonda bulunan 3 belediye personeli yaralandı.

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, kamyonla çarpışan çöp kamyonundaki 3 belediye personelinin yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 10.30 sıralarında, Alanya D-400 kara yolunda meydana geldi. G.D.'nin kullandığı 09 AIC 924 plakalı kamyonla Alanya Belediyesi'ne ait H.Ö.'nün kullandığı 07 ASJ 492 plakalı çöp kamyonu çarpıştı. Devrilen çöp kamyonu, sürüklenerek park halindeki 07 AUN 880 plakalı elektrikli motosikleti devirip alt geçit demirine çarparak durdu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan çöp kamyonu sürücüsü H.Ö. ile belediye personeli M.G. ve H.Ü., sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Sürücü H.Ö.'nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

ARAÇTAN ÇIKARILDI

Çöp kamyonunun yolun sağına dönüş yaparken aynı yönde ilerleyen kamyonun arkadan çarptığı kaza, bir otelin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, çöp kamyonunun sağ tarafa dönüş yaptığı sırada arkadan gelen kamyonun çarpması sonucu sürüklenmesi ve kaza sonrası bir belediye personelinin araçtan çevredekilerin yardımıyla çıkarıldığı anlar yer aldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

