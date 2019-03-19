Son Dakika Haberleri: Alanya'da Deniz Keyfi

Alanya'da Deniz Keyfi

1 saat önce

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde havanın sıcak gitmesini fırsat bilen vatandaşlar soluğu plajda aldı.

Alanya'da Deniz Keyfi, System.String[]
ANTALYA'nın Alanya ilçesinde havanın sıcak gitmesini fırsat bilen vatandaşlar soluğu plajda aldı.

Alanya Meteoroloji İstasyon Müdürlüğü'nden alınan verilere göre hava sıcaklığının 19 derece, deniz suyu sıcaklığın 18 derece, nem oranının yüzde 80 ölçüldüğü ilçede güneşli havayı fırsat bilenler plaja indi. Bazı vatandaşlar güneşlenmeyi tercih ederken, bazıları ise denize girdi.

Meteoroloji yetkilileri akşam saatlerinde havanın bulutlu ve yağışlı olabileceğini belirtirken, hava sıcaklığının hafta sonuna kadar yükselerek devam edeceğini kaydetti. - Antalya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 05:38 Kaynak: DHA

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