Alanya'da doktor olan eşini bıçaklayarak öldüren zanlı, intihar etti - Son Dakika
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Alanya'da doktor olan eşini bıçaklayarak öldüren zanlı, intihar etti

13.06.2023 17:14

Alanya'nın Küçükhasbahçe Mahallesi'nde bulunan bir aile sağlığı merkezinde görevli kadın doktor Melek B., tartıştığı eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Zanlı daha sonra yanındaki silahla intihar etti. Olayda Melek B. ve eşi hayatını kaybetti. Çiftin boşanma aşamasında olduğu öğrenildi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde aile sağlığı merkezinde görevli kadın doktoru bıçakla öldüren eşi, daha sonra silahla intihar etti.

TARTIŞMA KISA SÜREDE BÜYÜDÜ

Küçükhasbahçe Mahallesi 5 No'lu Damlataş Aile Sağlık Merkezi'ne gelen ismi henüz öğrenilemeyen kişi, eşi doktor Melek B. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Melek B'yi bıçaklayan zanlı, daha sonra yanındaki silahla intihar etti.

Aile sağlığı merkezinde vahşet! Önce doktor eşini sonra da kendini öldürdü

OLAY YERİNDE CAN VERDİLER

İhbar üzerine merkeze çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Melek B. ve eşinin öldüğü belirlendi. Çiftin boşanma aşamasında oldukları öne sürüldü.

Aile sağlığı merkezinde vahşet! Önce doktor eşini sonra da kendini öldürdü
Aile sağlığı merkezinde vahşet! Önce doktor eşini sonra da kendini öldürdü
Kaynak: AA
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İntihar, Alanya, Aile, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Alanya'da doktor olan eşini bıçaklayarak öldüren zanlı, intihar etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Alanya'da doktor olan eşini bıçaklayarak öldüren zanlı, intihar etti - Son Dakika
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